Спецслужбы Кыргызстана задержали члена террористической организации

Спецслужбы Кыргызстана задержали 23-летнего члена
международной террористической организации. Он водворен в следственный изолятор
государственного комитета национальной безопасности, передает kabar.kg со ссылкой на сообщение государственного комитета национальной безопасности Кыргыстана.
Сообщается, что задержанный входил в подпольную группу, прошедшую боевую подготовку для совершения убийств и разбоев с целью финансирования терроризма и реализации планов по совершению терактов. Эта группа имела в своем арсенале оружия и боеприпасы.
Государственный комитет национальной безопасности Кыргыстана выявляет возможность его преступных связей на территории Кыргызстана и за его пределами.
Отмечается, что он уже был задержан в рамках ранее возбужденного уголовного дела по статьям «Финансирование террористической деятельности», «Бандитизм» и «Разбой».
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