Мир за ночь. 24-25 августа 2017 года

Обзор новостей, произошедших этой ночью: генсек НАТО попал в ДТП, но не пострадал; бывший работник ресторана в Южной Каролине убил повара и взял посетителей в заложники; Турции не быть в ЕС, пока ее президентом является Эрдроган, считают министры европейских стран; Европейская киноакадемия призвала освободить режиссера Кирилла Серебренникова.

Казахстанская легкоатлетка Ольга Рыпакова заняла первое место в соревнованиях в тройном прыжке на этапе «Бриллиантовой лиги» в Цюрихе, показав результат 14 метров 55 сантиметров, сообщает Sports.kz. Коммерческие соревнования по легкой атлетике «Бриллиантовая лига» проходят ежегодно и организовываются Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (ИААФ). Второй в этом году стала венесуэлка Юлимар Рохас, третьей — колумбийка Катрин Ибаргуэн.

В Варшаве кортеж с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом попал в ДТП. Столтенберг не пострадал. По данным СМИ, был поврежден автомобиль из полицейского эскорта, четыре человека получили ранения, среди них — двое полицейских. Ведется расследование.

В Южной Каролине в городе Чарлстон неизвестный открыл огонь и взял в заложники посетителей ресторана. Мэр города Джон Текленберг заявил, что вооруженный человек является сотрудником ресторана, и инцидент не имеет отношения к терроризму. Позже выяснилось, что злоумышленником оказался уволенный посудомойщик, и он не отпускал заложников в течение трех часов и убил шеф-повара заведения. Полиции удалось подстрелить преступника и освободить заложников, они не пострадали.

Официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт заявила, что как минимум 16 американцев-сотрудников посольства США на Кубе пострадали в результате «инцидентов» на острове. Ранее СМИ сообщали, что сотрудники посольства подверглись «акустической атаке», в результате которой у двоих из них возникли проблемы со здоровьем. Госдеп в свою очередь отмечал, что некоторые дипломаты в результате потеряли слух. Кроме того, по данным CBS, у американцев и канадцев, работающих на Кубе, были диагностированы потеря слуха, головные боли, нарушение баланса, а также черепно-мозговые травмы и проблемы с центральной нервной системой. Как сообщает издание, власти США расследуют возможную «звуковую атаку» на дома сотрудников посольства. По словам Науэрт, инциденты больше не повторяются. Куба отрицает свою причастность к ситуации, да и официально госдепартамент не обвинял Гавану в организации этих атак.

Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль в интервью газете Bild заявил, что Турция не сможет вступить в Евросоюз, пока у власти в стране находится президент Тайип Эрдоган. «Это не значит, что мы не хотим их, но турецкое правительство при Эрдогане быстро движется в противоположную сторону от того, что представляет Европа… Абсолютно ясно, что Турция в нынешнем состоянии не станет членом ЕС»,— сказал министр. Ранее подобное мнение высказал глава МИД Австрии Себастьян Курц. По его словам, с нынешним руководством вступление Анкары в ЕС невозможно и к 2023 году, когда будет отмечаться 100 лет с момента образования современной Турции.

Европейская киноакадемия опубликовала заявление с призывом освободить режиссера Кирилла Серебренникова, который накануне был помещен под домашний арест по обвинению в мошенничестве. «Есть все основания полагать, что арест Кирилла Серебренникова политически мотивирован, и мы с уважением обращаемся к российским властям с просьбой немедленно освободить задержанного и гарантировать ему свободу передвижения и художественного самовыражения»,— написано в заявлении. 22 августа сотрудники Следственного комитета России задержали в Санкт-Петербурге художественного руководителя «Гоголь-центра» режиссера Кирилла Серебрянникова. Его обвинили в хищении 68 миллионов рублей. На следующий день суд определил режиссеру и художественному руководителю «Гоголь-центра» Кириллу Серебрянникову меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 19 октября. Эту меру пресечения запрашивали государственные обвинители. Свою вину руководитель «Гоголь-центра» не признает.

Порадуемся за медработницу больницы Mercy Medical Center в Чикопи, штата Массачусетса, которая выиграла рекордный в истории лотереи США джекпот ($758,7 млн). 53-летняя Мэвис Вонзик, мать двоих детей, проработавшая в больнице 32 года, стала победительницей американской лотереи Powerball. Любой победитель Powerball может выбрать между ежегодными выплатами в течение 29 лет или взять всю сумму наличными (это $443,3 млн с учетом налогов). Организаторы лотереи сообщили, что Вонзик выбрала второй вариант. Таким образом, она сразу попала в 0,01% самых состоятельных домохозяйств США.