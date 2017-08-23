Режиссера Кирилла Серебрянникова отправили под домашний арест

22 августа сотрудники Следственного комитета России задержали в Санкт-Петербурге художественного руководителя «Гоголь-центра» режиссера Кирилла Серебрянникова. Его обвинили в хищении 68 миллионов рублей. После задержания Серебренникова доставили в Москву, где на следующей день должно было состояться заседание. Его обвиняют по статье 159 части 4 Уголовного Кодекса Российской Федерации (мошенничество в особо крупном размере). Свою вину руководитель «Гоголь-центра» не признает.

Защита Серебренникова просила суд отпустить режиссера под залог в 68 млн рублей – соразмерно сумме, вменяемой Серебренникову по делу о махинациях проекта «Седьмая студия». В конце мая в «Гоголь-центре» и в квартире у Серебренникова прошли первые обыски, связанные с делом о хищениях. В начале августа режиссер сообщил Sueddeutsche Zeitung, что у него отобрали загранпаспорт, хотя он проходит только свидетелем по делу. Некоторые бывшие коллеги режиссера также проходят по нему обвиняемыми.

Дело Серебренникова получило широкий общественный резонанс. Сегодня к зданию суда в Москве пришли более сотни человек, поддержавшие режиссера. За него поручились деятели искусства и общественные деятели, всего в список вошли 33 человека, среди которых актриса Чулпан Хаматова, актеры Константин Хабенский, Константин Райкин, Евгений Миронов и другие.