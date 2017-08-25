«Эйр Астана» прошла очередной аудит по эксплуатационной безопасности

В мае текущего года авиакомпания «Эйр Астана» успешно прошла шестой аудит по эксплуатационной безопасности Международной ассоциации воздушного транспорта. Президент «Эйр Астаны» Питер Фостер назвал безопасность основным приоритетом компании, сообщает департамент по корпоративным коммуникациям «Эйр Астана».

Впервые авиаперевозчик прошел аудит в 2007 году, следующий запланирован в 2019 году. Аудит по эксплуатационной безопасности IOSA— система проверки, разработанная для оценки систем контроля и управления производством в авиакомпаниях. По данным департамента компании, в ходе последнего аудита была проведена независимая проверка документации и выполнения порядка 1000 стандартов IOSA во всех сферах деятельности авиаперевозчика. К ним также относятся корпоративные системы организации и управления, выполнение полетов, руководство полетами и диспетчерская служба, техническое и наземное обслуживание самолетов, бортовое обслуживание, операции с грузами и авиационная безопасность.

«Безопасность - основной приоритет авиакомпании и результаты аудита IOSA являются доказательством того, что компания уделяет огромное внимание поддержанию соответствия высочайшим международным стандартам безопасности», — заявил Питер Фостер.