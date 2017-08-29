Назарбаев инициировал обновление глобального саммита по ядерной безопасности и предложил провести его в Астане

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал инициировать обновление глобального саммита по ядерной безопасности и провести его в Астане. Об этом он заявил во вторник в рамках церемонии открытия банка низкообогащенного урана МАГАТЭ.

«Будущее глобального мира во многом зависит от ядерных государств. Как признанных, так и не признанных. Мной предлагается провести легализацию статуса всех де-факто ядерных государств и созвать саммит стран-обладателей ядерного оружия, чтобы совместно обсудить вопросы решения этой глобальной проблемы», - заявил Назарбаев.

Он также добавил, что остается открытой перспектива глобального саммита по ядерной безопасности, которая проводилась по инициативе США.

«На нескольких таких форумах я участвовал лично. Казахстан готов инициировать обновление глобального саммита по ядерной безопасности, чтобы провести его здесь в нашей столице – Астане», - предложил президент.