Не допустить перерастания санкционного противостояния между США и Россией в силовое призвал Назарбаев

Президент Казахстана Нурсултан Назараев обеспокоен ужесточением санкционного противостояния между Россией и США. Во вторник в рамках церемонии открытия банка низкообогащенного урана МАГАТЭ он призвал недопустить перерастания торгово-экономических конфликтов в силовое противостояние.

«Мы обеспокоены ужесточением санкционного противостояния сегодня между США и Россией. Полагаем, что это ведет к нарастанию напряженности между двумя ведущими ядерными государства в мире и, в целом, это не может не вселять беспокойство для всего человечества. Здесь принципиально важно не допустить перерастания торгово-экономических конфликтов в силовое противостояние», - призвал Назарбаев.

Что касается ситуации вокруг КНДР, то подчеркнул глава государства, Казахстан решительно поддерживает резолюцию Совета безопасности ООН 2371.

«Полагаем, что серьезной платформой для сотрудничества трех ядерных государств - США, России, Китая могут начаться именно в этом вопросе», - считает президент.

По его мнению, настоящее время требует трех вещей: глобальной координации, политической воли, решительного взаимодействия.

«Надо обязательно вернуть в международную жизнь политическое доверие и системный диалог», - призвал он.