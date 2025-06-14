Выбор «Росатома» в качестве лидера консорциума по строительству первой АЭС не был политически мотивирован – Саткалиев

При выборе лидера консорциума, который будет строить первую АЭС в Казахстане, в правительстве не исходили из политических мотивов, а руководствовались критериями, разработанными международными консультантами, заявил в субботу в комментарии «Власти» глава агентства по атомной энергетике Алмасадам Саткалиев.

«Решение не было политически мотивированным. Мы исходили из открытости и с применением международной практики выбора поставщика на основе открытого конкурентного диалога и критериев, разработанных международными экспертами», - отметил он.

Саткалиев рассказал, что методология выбора была разработана совместно с французской инжиниринговой компанией Assystem, «глобальным лидером подобного рода услуг по сопровождению правительства в строительстве крупных энергетических ядерных объектов».

«Это была комплексная методология, которая учитывала целый ряд очень важных аспектов (…). В первую очередь, мы учитывали вопросы безопасности, второе - вопросы локализации, третье, безусловно - это стоимость строительства, подготовки кадров, социальные обязательства и безусловно сроки строительства и все технологические аспекты, связанные со строительством АЭС. И в соответсвии с этой методологией, понимая всю силу и конкурентные преимущества других участников, именно «Росатом» получил наибольший балл», - подчеркнул глава агентства.

Отвечая на вопрос о санкционных рисках, Саткалиев напомнил, что «Росатом» не находится под санкциями.

«Мы понимаем, что риски возможны, поэтому будут предприняты соответствующие действия, чтобынивелировать [риски] в случае введения подобных санкций», - добавил он.