Казахстан будет собственником и оператором АЭС, построенной «Росатомом» - Саткалиев

Участие «Росатома» в строительстве первой АЭС не приведет к зависимости Казахстана от России в атомной энергетике, уверен председатель агентства по атомной энергетике Алмасадам Саткалиев.

«Собственником, оператором, производителем уранового сырья, технологических процессов будет Республика Казахстан», - сказал он в интервью «Власти» в субботу.

«Неотъемлемой частью конкурсного процесса было требование - обеспечение независимой эффективной работы станции за счет наших специалистов, то есть создание соответствующей базы подготовки кадров, создание соответствующей индустриально-технической поддержки, локализации максимально возможных видов строительства», - сказал он.

«Я со всей долей ответственности заявляю, что зависимости от Российской Федерации по атомным технологиям, исходя из технических, экономических, политических вопросов, [не будет] то есть эти риски являются минимальными. Практически они отсутствуют», - уверен Саткалиев.

«Это все [будет] прописано в контракте безусловно и мы изначально исходили, что собственником станции будет Республика Казахстан», - сказал глава агентства.

«Пришли, построили, научили, ушли. При этом обеспечили производство в Казахстане тепловыделяющих сборок, уран у нас есть свой, производство таблеток у нас свое. У нас есть и лицензии от канадских компаний по конверсии урана. Сейчас мы работаем по конверсии с российскими и китайскими партнерами, то есть практически мы обеспечиваем, как и мы получили соответствующее поручение от главы государства, строительства полноценного атомного кластера в Республике Казахстан. Самодостаточного по всем направлениям», - подчеркнул Саткалиев.