Мир за ночь. 3-4 сентября 2017 года

Обеспокоенность США, России и Китая относительно испытаний водородной бомбы в КНДР, намерение США ответить на эти действия и ввести экономические санкции в отношении Северной Кореи, затруднение переговоров о вступлении Турции в Евросоюз, смерть поэта Джона Эшерби и предполагаемая стоимость восстановительных работ после урагана «Харви» в Техасе в $180 млрд.

Американский президент Дональд Трамп считает, что КНДР представляет большую угрозу для США, Китая и других стран, пишут Ведомости. «Северная Корея провела крупные ядерные испытания. Их слова и действия продолжают быть очень враждебными и опасными по отношению к Соединенным Штатам», — написал Трамп в Twitter.Трамп также отметил, что Южная Корея поняла, «что их мирные разговоры с Северной Кореей не работают», разговаривать с Пхеньяном, по его мнению, нужно только с позиции силы.

Трамп добавил, что США прекратят все деловые отношения с любой страной, ведущей дела с Северной Кореей. Президент также сообщил, что в ближайшее время встретится с главой аппарата Белого дома генералом Джоном Келли, министром обороны США генералом Джеймсом Мэттисом и другими военными лидерами, чтобы обсудить ситуацию на Корейском полуострове.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин также выразили озабоченность в связи с испытанием водородной бомбы КНДР.«Путин и Си Цзиньпин выразили глубокую озабоченность в связи с этой ситуацией, они отметили важность недопущения хаоса на корейском полуострове, важность проявления всеми сторонами сдержанности и ориентированности на поиски решения только политико-дипломатическими средствами»,— цитирует Коммерсант заявление пресс-секретаря президента России Владимира Пескова. По данным официальных китайских СМИ, Владимир Путин и Си Цзиньпинь договорились продолжать усилия, направленные на ядерное разоружение Корейского полуострова.

Президент США потребовал проинформировать его обо всех силовых вариантах решения северокорейской проблемы, сообщают Ведомости. «Любая угроза США и их территориям, включая Гуам или территории наших союзников, встретит военный ответ — одновременно массивный и превосходящий», — заявил министр обороны США Джеймс Мэттис по итогам совещания с Трампом в Белом доме.

Мэттис не уточнил, о каких именно вариантах он доложил Трампу, но из его комментариев следовало, что они обсудили все – от демонстрации силы, включая пролет над полуостровом бомбардировщиков США, до последнего военного плана уничтожения вооружения КНДР и ликвидации руководства республики. Шеф Пентагона отметил, что США «не стремятся к полному уничтожению какой-либо страны, в частности Северной Кореи», оговорившись при этом, что у Вашингтона «есть много вариантов, как это сделать».

Министр финансов США Стивен Мнучин в эфире телеканала Fox News также сообщил, что министерство представит Дональду Трампу новый пакет санкций против КНДР. «Все, кто захочет заниматься бизнесом с ними, не будут заниматься бизнесом с нами»,— цитирует его Коммерсант. По словам господина Мнучина, действия Северной Кореи неприемлемы. Министр также сообщил, что в вопросе мер в отношении Северной Кореи Вашингтон будет сотрудничать с Пекином и союзниками.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Берлин не может в одностороннем порядке прервать переговоры о вступлении Турции в Евросоюз, но намерен ужесточить экономические меры в ответ на арест граждан Германии, пишет Коммерсант. «У нас нет полномочий, это решение принимается большинством в ЕС»,— сказала госпожа Меркель, выступая на предвыборных дебатах, которые были показаны в эфире немецкого телеканала ARD.

По ее словам, в то же время Германия не планирует разрывать дипломатические отношения с этой страной несмотря на разногласия. Депутаты Бундестага предложили заморозить зарубежное имущество членов семьи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, а также ввести визовые санкции в отношении членов турецкого правительства. Такие предложения последовали после того, как руководство ФРГ и Турции обменялось жесткими личными выпадами. А в Испании по инициативе Анкары был задержан немецкий писатель турецкого происхождения Доган Акханлы.

В штате Нью-Йорк умер американский поэт-авангардист, лауреат Пулитцеровской премии Джон Эшбери, сообщает сайт канала Дождь. Ему было 90 лет. В 1975 году вышел сборник стихов Эшбери «Автопортрет в выпуклом зеркале», за который он получил Пулитцеровскую премию, а также Национальную книжную премию.

Эшбери в качестве художественного критика публиковал материалы в New York Magazine, Newsweek, а также New York Herald-Tribune. Он преподавал в Бруклинском колледже, Бард-колледже и Гарварде, а также занимался литературными переводами. Его близкие сообщили, что он умер от «естественных причин».

Стоимость восстановительных работ после урагана «Харви» в Техасе может составить до $180 млрд. Об этом сообщил губернатор штата Грег Эбботт, пишет Коммерсант. «Регион и численность населения, затронутые этим ужасным ураганом и наводнениями, гораздо больше, чем те, которые пострадали от урагана "Катрина"»,— сказал Эбботт в эфире телеканала Fox News.

По его словам, стоимость ликвидации последствий после «Катрины», которая обрушилась на штат Луизиана в 2005 году, составила более $120 млрд. Ранее аналитики компании AccuWeather подсчитали, что ущерб, который ураган «Харви» нанес экономике США, может достичь $190 млрд и составить 1% от ВВП страны.