Северная Корея, турецкие переговоры о вступлении в Евросоюз и смерть поэта Джона Эшерби
Мир за ночь. 3-4 сентября 2017 года
Фото Марии Гордеевой

Обеспокоенность США, России и Китая относительно испытаний водородной бомбы в КНДР, намерение США ответить на эти действия и ввести экономические санкции в отношении Северной Кореи, затруднение переговоров о вступлении Турции в Евросоюз, смерть поэта Джона Эшерби и предполагаемая стоимость восстановительных работ после урагана «Харви» в Техасе в $180 млрд.

Американский президент Дональд Трамп считает, что КНДР представляет большую угрозу для США, Китая и других стран, пишут Ведомости. «Северная Корея провела крупные ядерные испытания. Их слова и действия продолжают быть очень враждебными и опасными по отношению к Соединенным Штатам», — написал Трамп в Twitter.Трамп также отметил, что Южная Корея поняла, «что их мирные разговоры с Северной Кореей не работают», разговаривать с Пхеньяном, по его мнению, нужно только с позиции силы.

Трамп добавил, что США прекратят все деловые отношения с любой страной, ведущей дела с Северной Кореей. Президент также сообщил, что в ближайшее время встретится с главой аппарата Белого дома генералом Джоном Келли, министром обороны США генералом Джеймсом Мэттисом и другими военными лидерами, чтобы обсудить ситуацию на Корейском полуострове.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин также выразили озабоченность в связи с испытанием водородной бомбы КНДР.«Путин и Си Цзиньпин выразили глубокую озабоченность в связи с этой ситуацией, они отметили важность недопущения хаоса на корейском полуострове, важность проявления всеми сторонами сдержанности и ориентированности на поиски решения только политико-дипломатическими средствами»,— цитирует Коммерсант заявление пресс-секретаря президента России Владимира Пескова. По данным официальных китайских СМИ, Владимир Путин и Си Цзиньпинь договорились продолжать усилия, направленные на ядерное разоружение Корейского полуострова.

Президент США потребовал проинформировать его обо всех силовых вариантах решения северокорейской проблемы, сообщают Ведомости. «Любая угроза США и их территориям, включая Гуам или территории наших союзников, встретит военный ответ — одновременно массивный и превосходящий», — заявил министр обороны США Джеймс Мэттис по итогам совещания с Трампом в Белом доме.

Мэттис не уточнил, о каких именно вариантах он доложил Трампу, но из его комментариев следовало, что они обсудили все – от демонстрации силы, включая пролет над полуостровом бомбардировщиков США, до последнего военного плана уничтожения вооружения КНДР и ликвидации руководства республики. Шеф Пентагона отметил, что США «не стремятся к полному уничтожению какой-либо страны, в частности Северной Кореи», оговорившись при этом, что у Вашингтона «есть много вариантов, как это сделать».

Министр финансов США Стивен Мнучин в эфире телеканала Fox News также сообщил, что министерство представит Дональду Трампу новый пакет санкций против КНДР. «Все, кто захочет заниматься бизнесом с ними, не будут заниматься бизнесом с нами»,— цитирует его Коммерсант. По словам господина Мнучина, действия Северной Кореи неприемлемы. Министр также сообщил, что в вопросе мер в отношении Северной Кореи Вашингтон будет сотрудничать с Пекином и союзниками.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Берлин не может в одностороннем порядке прервать переговоры о вступлении Турции в Евросоюз, но намерен ужесточить экономические меры в ответ на арест граждан Германии, пишет Коммерсант. «У нас нет полномочий, это решение принимается большинством в ЕС»,— сказала госпожа Меркель, выступая на предвыборных дебатах, которые были показаны в эфире немецкого телеканала ARD.

По ее словам, в то же время Германия не планирует разрывать дипломатические отношения с этой страной несмотря на разногласия. Депутаты Бундестага предложили заморозить зарубежное имущество членов семьи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, а также ввести визовые санкции в отношении членов турецкого правительства. Такие предложения последовали после того, как руководство ФРГ и Турции обменялось жесткими личными выпадами. А в Испании по инициативе Анкары был задержан немецкий писатель турецкого происхождения Доган Акханлы.

В штате Нью-Йорк умер американский поэт-авангардист, лауреат Пулитцеровской премии Джон Эшбери, сообщает сайт канала Дождь. Ему было 90 лет. В 1975 году вышел сборник стихов Эшбери «Автопортрет в выпуклом зеркале», за который он получил Пулитцеровскую премию, а также Национальную книжную премию.

Эшбери в качестве художественного критика публиковал материалы в New York Magazine, Newsweek, а также New York Herald-Tribune. Он преподавал в Бруклинском колледже, Бард-колледже и Гарварде, а также занимался литературными переводами. Его близкие сообщили, что он умер от «естественных причин».

Стоимость восстановительных работ после урагана «Харви» в Техасе может составить до $180 млрд. Об этом сообщил губернатор штата Грег Эбботт, пишет Коммерсант. «Регион и численность населения, затронутые этим ужасным ураганом и наводнениями, гораздо больше, чем те, которые пострадали от урагана "Катрина"»,— сказал Эбботт в эфире телеканала Fox News.

По его словам, стоимость ликвидации последствий после «Катрины», которая обрушилась на штат Луизиана в 2005 году, составила более $120 млрд. Ранее аналитики компании AccuWeather подсчитали, что ущерб, который ураган «Харви» нанес экономике США, может достичь $190 млрд и составить 1% от ВВП страны.

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Назначены заместители премьер-министра Казахстана
Новости
340 тенге за доллар заложило правительство в новом трехлетнем бюджете
Новости
Назначен новый глава Казатомпрома
Новости
Сменились прокуроры семи областей Казахстана
Новости
Обязательную вакцинацию детей Минздрав вводить не планирует
Новости
Проект строительства авиахаба под Алматы должен быть готов к 1 декабря - премьер