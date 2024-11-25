Казахстан планирует нарастить поставки через нефтепровод Баку – Тбилиси – Джейхан

Министерство энергетики Казахстана изучает увеличение поставок по нефтепроводу Баку – Тбилиси – Джейхан до 20 млн тонн, сообщил в понедельник в ходе правительственного часа в мажилисе глава ведомства Алмасадам Саткалиев.

«На 2024 год запланирована поставка казахстанской нефти через Баку – Тбилиси – Джейхан в объеме 1,5 млн тонн. Изучаются перспективы увеличения поставок по данному маршруту в объемах до 20 млн тонн в год». - сказал Саткалиев.

Министр подчеркнул, что это направление на сегодняшний день является одним из перспективных, так как и у Казахстана, и у Азербайджана «есть заинтересованность в развитии и в планомерном увеличении объемов поставок казахстанской нефти в данном направлении».

Говоря в целом о транспортировке казахстанской нефти, Саткалиев напомнил, что самым надежным и эффективным маршрутом остается Каспийский трубопроводный консорциум. Общий объем инвестиций всех этапов развития проекта составил более $8,4 млрд.

«На сегодня обеспечена техническая возможность к увеличению объемов перекачки с 67 до 81,5 млн тонн в год, в том числе по казахстанскому участку – с 53,7 до 72,5 млн тонн в год. Ожидаемый прогноз экспорта на 2024 год при добыче нефти 88,4 млн тонн может составить порядка 68,8 млн тонн», - сказал министр.

Таким образом, в 2024 году Казахстан намерен экспортировать 55,4 млн тонн нефти по КТК, через Атырау-Самара – 8,6 млн тонн, в Китай – 1,1 млн тонн, через порт Актау – 3,6 млн тонн, железнодорожным транспортом – 0,05 млн тонн. А транзит российской нефти в Китай составит 10 млн тонн, в Узбекистан – 200 тыс. тонн.

По данным Саткалиева, также рассматриваются возможности нефтепровода Баку-Супса, пропускная способность которого 5 млн тонн в год, возможные объемы поставок – до 3 млн тонн в год. Как подчеркнул глава Минэнерго, использование этого маршрута «находится на стадии проработки и обсуждения».

Кроме того, на долгосрочной перспективе прорабатывается вопрос строительства нефтепровода Ескене-Курык, предполагаемая техническая мощность которого – порядка 20-30 млн тонн в год.