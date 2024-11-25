Строительство четвертого НПЗ в Казахстане нужно начать до 2032 года, считает Саткалиев

Чтобы избежать дефицита светлых нефтепродуктов, Казахстану уже необходимо проектировать новый нефтеперерабатывающий завод. А начать его строительство нужно не позднее 2032 года, заявил в понедельник в ходе правительственного часа в мажилисе министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

«В связи с ожидаемым дефицитом светлых нефтепродуктов в 2036 году, требуется начать проектирование нового НПЗ мощностью 10 млн тонн/год, но не позднее 2030 года, и строительство в 2032 году», - заявил Саткалиев.

Как отмечается в справочной инфомациии, предоставленной пресс-службой Минэнерго, вывод о строительстве четвертого НПЗ «вытекает из оценки производства-потребления дизтоплива», связанного с ростом населения и транспорта.

«В 2030-2036 годы увеличивается потребность на дополнительные 2 млн тонн/год дизтоплива, что приведет к дефициту 0,2 млн тонн, ежегодно возрастающий на 0,3-0,35 млн тонн до 2050 года. В период 2028-2030 годов необходимо постоянно актуализировать балансы производства-потребления из-за возможного импорта ГСМ в 2036-2040 годы», - говорится в документе.

Следовательно, подчеркнул министр, строительство нового НПЗ закроет потребности страны в ГСМ с 2040 по 2050 год и позволит экспортировать топливо на быстроразвивающиеся рынки Центральной, Южной и Юго-Западной Азии.

Ранее в Минэнерго заявляли, что специализированной компанией IHS Markit исследованы пути развития рынка нефтепродуктов Казахстана и Центральной Азии до 2035 года и рекомендовано расширение Шымкентского, Павлодарского и Атырауского НПЗ вместо строительства нового НПЗ.