Минэнерго пытается взыскать с недропользователей 18 млрд тенге за нарушение контрактов

Министерство энергетики Казахстана пытается взыскать с недропользователей, нарушивших контрактные обязательства в 2022 и 2023 году, 18 млрд тенге, сообщил в понедельник в ходе правительственного часа в мажилисе глава ведомства Алмасадам Саткалиев.

«За нарушения контрактных обязательств 2022 года выставлено 158 уведомлений на общую сумму 12 млрд тенге, из которых погашено порядка 5,6 млрд тенге. За нарушения контрактных обязательств 2023 года выставлено 141 уведомление на общую сумму 14 млрд тенге, из которых на сегодняшний день погашено порядка 2,4 млрд тенге», - сообщил Саткалиев.

В целом, по информации министра, по итогам ревизии участков недр на невыполнении контрактных обязательств недропользователями расторгнуто в 2022 году – 17 контрактов, в 2023 году – 22 контракта, в 2024 году – 13 контрактов. По девяти контрактам погашена задолженность на сумму 1,9 млрд тенге. Всего по состоянию на 1 ноября 2024 года действует 315 контрактов по углеводородам.

Саткалиев напомнил, что с 2020 года процедура предоставления права недропользования полностью автоматизирована.

«За данный период проведено девять электронных аукционов, на которых реализовано 110 участка недр с выплатой в бюджет подписного бонуса в сумме порядка 49,5 млрд тенге и с заявленными инвестициями в геологоразведку на сумму $443 млн. Проведение очередного аукциона запланировано на 27 ноября по девяти участкам», - рассказал он.