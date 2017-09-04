В Минздраве озвучили диагноз двух иностранцев, пострадавших при конфликте в Абу Даби Плаза

Два гражданина Индии, которые госпитализированы в столичную больницу после массовой драки на строящемся объекте Абу Даби Плаза в Астане, получили закрытую черепно-мозговую травму. Их состояние оценивается, как стабильное и средней степени тяжести, сообщили в понедельник в пресс-службе министерства здравоохранения.

По информации ведомства, иностранцы госпитализированы в городскую больницу №2. У одного гражданин Индии диагноз – закрытая черепно-мозговая травма, его состояние оценивается как стабильное. У второго также закрытая черепно-мозговая травма. Однако его состояние – «средней степени тяжести». Он госпитализирован в отделение травматологии.

«Оба пациента получают лечение согласно протоколам диагностики и лечения», - заверили в ведомстве.

Напомним, конфликт между рабочими и охранной структурой произошел на бытовой почве на КПП строительного объекта Абу Даби плаза в субботу поздно вечером. На место конфликта выезжали представители акимата и правоохранительных органов. Чуть позже в ДВД столицы сообщили, что принятыми мерами конфликт локализован и обеспечена охрана общественного порядка. Аким Астаны Асет Исекешев призвал воздержаться от «излишних комментариев» для избежания провокаций.

Затем официальный представитель МВД Алмас Садубаев заверил, что погибших и пострадавших в результате потасовки нет, лишь два человека получили «легкие ссадины».