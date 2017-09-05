Сфера ЖКХ должна стать привлекательной для инвесторов в Казахстане - Минэнерго

Тарифы на услуги ЖКХ должны гарантировать возврат инвестиций
Алия Иксанова, Астана, Vласть
Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев уверен, что в сферу ЖКХ следует привлекать инвесторов, а тарифы должны быть адекватными для возврата вложений. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, открывая парламентскую сессиию, поручил правительству рассмотреть возможность повышения тарифов ЖКХ для привлечения инвесторов в эту сферу.
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