Сфера ЖКХ должна стать привлекательной для инвесторов в Казахстане - Минэнерго

«Речь по всей видимости шла о том, что тарифы на услуги ЖКХ должны быть адекватными для возврата инвестиций, для гарантии возврата инвестиций частных компаний в первую очередь, которые готовы были бы вкладывать свои средства в жилищно-коммунальное хозяйство. Во многих регионах тарифы субсидируются, во многих регионах топливо закупается за счет республиканского и местного бюджета», - сказал Бозумбаев журналистам по итогам заседания правительства.

Он отметил, что «сегодня премьер-министр поручил рассмотреть заявки трех регионов - Восточно-Казахстанской, Жамбылской и Костанайской областей - по субсидированию закупа топлива для прохождения осенне-зимнего периода". "На самом деле расходы на приобретение топлива должны быть в тарифе, а акимы работают так, чтобы получить деньги из регионов и не поднимать тарифы в регионах. Это тоже путь, но это путь такой - ежегодно просить, но, по нашему мнению, нужно наладить стабильную работу, привлекать инвесторов, устанавливать современное оборудование, снижать себестоимость, снижать потери, которые неизбежны при работах крупных ТЭЦ, которые построены у нас в советский период и которые морально и физически устаривают, тогда будут адекватные тарифы и возврат инвестиций», - сказал министр.