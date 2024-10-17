Сенат вернул в мажилис поправки по вопросам реформирования жилищной политики

В четверг на пленарном заседании сенат рассмотрел поправки в законодательство по вопросам реформирования жилищной политики. В ходе подготовки ко второму чтению депутаты внесли свои дополнения и с ними вернули документ обратно в мажилис.

Как сообщила сенатор Ляззат Рысбекова, «возникла необходимость» закрепить за акиматом Астаны «компетенции по реконструкции, текущему или капитальному ремонту наружных стен из средств местного бюджета (при наличии)», по аналогии с компетенциями акиматов областей, города Алматы, районов, городов областного значения.

«При этом исключена норма по возвратности собственниками квартир Астаны средств для осуществления реконструкции и текущего ремонта многоквартирных жилых домов», - добавила она.

Кроме того, сенаторы внесли поправку, что казахстанцы будут передавать на баланс акиматов единственное жилье, которое признано аварийным, только после того, как получат из коммунального жилищного фонда другое.

Также депутаты решили, что некоторые категории граждан не будут признаваться нуждающимися в жилье: законопроектом исключаются отдельные условия для признания их таковыми.

«Это случаи, если жилище, в котором проживают граждане, не отвечает установленным санитарно-эпидемиологическим и техническим требованиям; в смежных, неизолированных жилых помещениях проживают две и более семьи; в составе семьи имеются больные, страдающие тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний», - сказала Рысбекова.

Но чтобы не ухудшить совсем положение таких граждан, предлагается поправка, что они будут находиться в очереди на жилье по этим основаниям в единой республиканской базе очередников.

В целом, напомнила депутат, законом предусматривается преобразование «Отбасы банка» в национальный институт развития, совершенствование порядка формирования, ведения очереди и обеспечения нуждающихся жильем.

Перечень граждан, которые будут иметь первоочередное право на получение жилья из госфонда, изменен. Наряду с ветеранами Великой Отечественной войны, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, многодетными матерями и многодетными семьями, в него войдут лица с инвалидностью первой и второй групп, а также семьи, имеющие или воспитывающие детей с инвалидностью, ветераны, приравненные по льготам к ветеранам ВОВ, ветераны боевых действий на территории других государств и вдовы (вдовцы).

А единая республиканская электронная база очередников, которая ведется местными исполнительными органами, будет передана в «Отбасы банк». Параллельно банк должен сформировать единую электронную базу Центра обеспечения жильем, которая будет включать в себе сведения о нуждающихся в жилье. На каждую заявку будет формироваться цифровой портрет семьи. Он будет показывать доходы, наличие имущества и активов. Списки состоящих на учете будут ежемесячно публиковаться на сайте банка.

По новой модели предлагается распределять жилье среди нуждающихся в зависимости от даты постановки на учет и уровня доходов. А срок отсутствия другого жилья в собственности для новых очередников будет увеличен с 5 до 10 лет.

Также «Отбасы банк» будет субсидировать часть арендной платы за арендованное жилье и предоставлять льготные ипотечные займы через систему жилищных строительных сбережений.