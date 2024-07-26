Услуги в Казахстане начали дорожать быстрее, чем товары

В июне 2024 года повышение цен на услуги в годовом выражении достигло 13,8%. Они стали дорожать быстрее, чем товары: общая потребительская инфляция за первую половину 2024 года составила 8,4%, сообщает Ranking.kz.

Сильнее всего подорожали коммунальные услуги: тарифы на них увеличились на 30%–43% за год.

Цена остальных групп услуг в последний год росла менее активно. Аренда жилья в июне стала дороже на 11,1%, амбулаторные услуги — на 12,7%, связь — на 8%, образование — на 8,3%, отдых и развлечения — на 12,4%.

По результатам выборочных обследований Бюро Нацстатистики, услуги занимают почти пятую часть всех расходов казахстанских семей. Это самый высокий квартальный показатель с 2020 года. Более половины денежных расходов домохозяйств в январе–марте текущего года уходило на продукты (50,5%), и ещё более 21% — на одежду, обувь, бытовую химию и другие непродовольственные товары.

В первом квартале этого года самый высокий объем расходов на услуги наблюдался у жителей Астаны и Алматы: 25,3% и 24,3%, соответственно. Меньше всего денег на эту статью направляли жители Улытауской (14,2%), Атырауской (14,6%) и Жетысуской (15,1%) областей.

Объем оказанных услуг за первый квартал 2024 года составил 2,8 трлн. тенге, показав рост по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 26,4%.

В целом за прошлый год предприниматели и организации оказали услуг населению на 12,3 трлн. тенге — на 30% больше, чем за 2022 год.