Казахстан и Польша должны активизировать торгово-экономическое сотрудничество - Назарбаев

Казахстан и Польша должны активизировать торгово-экономическое сотрудничество. Об этом заявил президент республики Нурсултан Назарбаев.

Он отметил, что в ходе переговоров с президентом Польши «особый акцент был сделан на расширении кооперации в торгово-экономической сфере». «В последнее время наблюдается спад в этой сфере. Наши деловые круги должны поработать, чтобы повысить на должный уровень наши экономические отношения», - сказал Назарбаев в ходе заявления для прессы.

Он подчеркнул, что Казахстан создал благоприятные условия для работы бизнеса.

«Интересные перспективы открываются в машиностроении, сельском хозяйстве, энергетике, химии и транспорте», - уверен Назарбаев.

Он также выразил надежду, что в ходе казахстанско-польского форума, который запланирован на вторую половину дня, будут заключены новые контракты между представителями бизнеса двух стран.

Назарбаев сообщил, что Казахстан и Польша «готовы помогать друг другу в формировании современной транспортной инфраструктуры для ускоренной доставки грузов из Азии в Европу и наоборот».

«Уверен, что визит президента Анджея Дуды придаст новый импульс казахстанско-польским отношениям и будет служить на благо наших народов», - заключил Назарбаев.