Возможности для сотрудничества есть в машиностроении, сельском хозяйстве, энергетике, химии и транспорте
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Казахстан и Польша должны активизировать торгово-экономическое сотрудничество - Назарбаев
Фото пресс-службы президента Казахстана

Алия Иксанова, Астана, Vласть

Казахстан и Польша должны активизировать торгово-экономическое сотрудничество. Об этом заявил президент республики Нурсултан Назарбаев.

Он отметил, что в ходе переговоров с президентом Польши «особый акцент был сделан на расширении кооперации в торгово-экономической сфере». «В последнее время наблюдается спад в этой сфере. Наши деловые круги должны поработать, чтобы повысить на должный уровень наши экономические отношения», - сказал Назарбаев в ходе заявления для прессы.

Он подчеркнул, что Казахстан создал благоприятные условия для работы бизнеса.

«Интересные перспективы открываются в машиностроении, сельском хозяйстве, энергетике, химии и транспорте», - уверен Назарбаев.

Он также выразил надежду, что в ходе казахстанско-польского форума, который запланирован на вторую половину дня, будут заключены новые контракты между представителями бизнеса двух стран.

Назарбаев сообщил, что Казахстан и Польша «готовы помогать друг другу в формировании современной транспортной инфраструктуры для ускоренной доставки грузов из Азии в Европу и наоборот».

«Уверен, что визит президента Анджея Дуды придаст новый импульс казахстанско-польским отношениям и будет служить на благо наших народов», - заключил Назарбаев.

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