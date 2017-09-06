Казахстан и Польша должны активизировать торгово-экономическое сотрудничество - Назарбаев

Возможности для сотрудничества есть в машиностроении, сельском хозяйстве, энергетике, химии и транспорте
Алия Иксанова, Астана, Vласть
Казахстан и Польша должны активизировать торгово-экономическое сотрудничество. Об этом заявил президент республики Нурсултан Назарбаев.
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