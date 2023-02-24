Более 150 казахстанских грузовых автомобилей застряли в Польше

С 21 февраля запрещено движение грузовиков на пограничном переходе Польша – Беларусь «Кукурики – Козловичи». В этой связи на территории Польши скопилось более 150 грузовых автомобилей из Казахстана, так как запрет не затрагивает только транспортные средства, зарегистрированные в Польшае и странах Евросоюза, а другие транспортные средства не могут пересекать этот переход, сообщает НПП «Атамекен».

«Под новые ограничения попали и казахстанские перевозчики, которые везут экспортные товары Казахстана в страны Европы, а также европейские товары, направляемые в адрес казахстанских предприятий. А это миллионные убытки. По состоянию на 23 февраля на территории Польши находятся более 150 казахстанских автотранспортных средств, еще более ста - следуют в направлении Европейского союза. Логистика нарушена, происходит удорожание себестоимости перевозок», - рассказал управляющий директор – директор департамента логистики и перевозок НПП «Атамекен» Мурат Амрин.

От отметил, что переход «Кукурики – Козловичи» был последней возможностью, которой могли воспользоваться казахстанские грузоперевозчики после закрытия перехода «Бобровники – Берестовица».

Посольство Казахстана направило в адрес государственных органов Польши ноты о необходимости снятия ограничений для отечественных перевозчиков, сообщил Амрин.

В НПП отметили, что единственный сухопутный путь, соединяющий Евросоюз и страны ЕАЭС, — это маршрут через пограничные переходы Литва – Беларусь, Латвия – Беларусь и Латвия – Россия, а также альтернативный маршрут через Каспийское море, однако он маршрут увеличивает расстояние до европейских стран в 1,5 раза и стоимость перевозки в 2-3 раза.

Сейчас министерство индустрии и инфраструктурного развития совместно с НПП «Атамекен» и бизнес-сообществом проводятся переговоры с литовской стороной об обеспечении казахстанским перевозчикам беспрепятственного проезда через Литву для беспрепятственного выезда с территории ЕС в направлении Беларуси и России.