Две российские ракеты упали на территории Польши — AP

Две российские ракеты упали на территории Польши, что привело к гибели двух человек, сообщает агентство AP со ссылкой на высокопоставленного представителя американской разведки . По данным польских СМИ, инцидент произошел в Люблинском воеводстве, которое находится на границе с Украиной. Также сообщается о поднятии в воздух истребителей польских ВВС с аэродрома в Томашуве-Любельском. Польские власти пока не предоставили официальных комментариев.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание Комитета правительства по безопасности и обороне. При этом пресс-секретарь правительства страны Петр Мюллер призвал не публиковать неподтвержденную информацию и сообщил, что официальные комментарии будут даны после заседания.

Агенство AFP сообщило, что Пентагон проверяет сообщения о падении российских ракет.

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс в Твиттере принес соболезнования: «Мои соболезнования нашим польским братьям по оружию. Преступный российский режим выпустил ракеты, которые нацелены не только на гражданское население Украины, но и упали на территорию НАТО в Польше. Латвия полностью поддерживает польских друзей и осуждает это преступление».

В Минобороны России отвергли обвинения в атаке по территории Польши, назвав сообщения об этом провокацией.

«Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось», — говорится в сообщении ведомства.

Сегодня множество регионов Украины подверглись ракетному обстрелу со стороны России, сообщает агентство УНИАН. Атаки произошли на фоне продолжающегося саммита G-20 в Индонезии.

Основные удары пришлись по объектам энергетической инфраструктуры. По данным офиса президента Украины, без света остаются 7 миллионов украинцев. Отключения электричества затронули также соседнюю Молдову.

По информации украинских военных, ракетный удар во вторник стал самым массированным с начала российского вторжения - Россия выпустила по Украине более 90 ракет.