В шести регионах страны температура опустится до 2 градусов

Уже в ближайшие сутки под влиянием циклона на территории республики местами пройдут дожди, грозы, ожидается усиление ветра и похолодание, сообщает в четверг Казгидромет.

«Ночью 8 сентября местами в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской Карагандинской областях, 8-9 сентября в Павлодарской области, 9 сентября в Восточно-Казахстанской области ожидаются заморозки 2 градуса. В Астане ночью 8 сентября ожидаются заморозки на поверхности почвы до 2 градусов», - говорится в распространенном штормовом предупреждении.

По прогнозам синоптиков, дневная температура в северных, центральных, а 8 сентября и в восточных областях будет не выше плюс 13…23 градусов. Кратковременные дожди с грозами, ослабление жары ожидается также на юго-востоке и западе республики. Лишь на юге Казахстана будет по-летнему жарко: днём столбики термометров покажут 30…39 градусов тепла, 9 сентября здесь возможен дождь.