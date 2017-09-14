​Тенге укрепился до 337,66 за доллар

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов в четверг составил 337,66 тенге, показав снижение на 3,18 тенге относительно результатов утренней сессии в среду.

Объем торгов по итогам утренней сессии в четверг составил $45,9 млн., показав снижение на $39,1 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в среду.

На 11:05 по времени Астаны ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $55,03 за баррель. Как пишет Reuters, котировки продолжили рост на вечерних торгах среды, получив поддержку после оптимистичного прогноза Международного энергетического агентства (МЭА). Переизбыток сырья на мировом рынке нефти начинает сокращаться за счёт превосходящего прогнозы роста спроса в Европе и США, а также благодаря сокращению добычи ОПЕК и не входящими в картель странами.

МЭА повысило прогноз роста глобального спроса на нефть в 2017 году до 1,6 млн. баррелей в сутки с 1,5 млн. б/c. Добыча нефти ОПЕК в предыдущем месяце снизилась до 32,67 млн. б/c, в основном за счёт перебоев с производством сырья в Ливии.

Таким образом, уровень соблюдения ОПЕК глобального нефтяного пакта в августе вырос до 82% с 75% в июле. Нефтеэкспортная группа ОПЕК и несколько стран вне организации, включая Россию, в конце декабря 2016 года договорились сократить добычу на 1,8 млн. б/c ради выравнивания баланса глобального спроса и предложения и поддержания цен на сырьё. Позже они договорились продлить действие пакта до марта 2018 года. Дальнейшую судьбу сделки участники обсудят в ноябре.