Назарбаев вновь назвал правильным переход к свободно плавающему курсу
Предпосылок для девальвации в Казахстане нет – президент
Жанара Каримова

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Предпосылок для новой девальвации, которую уже этой осенью предрекают эксперты, нет, заявил в четверг в ходе пресс-конференции президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. По его словам, переход к плавающему курсу тенге был правильным.

«На первый вопрос (о том, что эксперты предрекают возможную девальвацию в октябре-ноябре - V) отвечу - это досужие домыслы. Никаких предпосылок, по крайней мере, сейчас для этого нет», - заявил Назарбаев.

По его словам, свободно плавающий курс тенге - правильный.

«Если жестко его (курс -V) привязать, то придется тратить государственные деньги. Мы уже привыкаем, во всем мире так. Конечно, если резкие колебания будут, какие были, когда нефть была 135 долларов за баррель и вдруг упала до 40, рубль падает, а вместе с рублем и тенге падает. Сегодня таких предпосылок нет, наоборот мы говорили о нефти 52 - 55 долларов», - заключил глава государства.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Репортер Vласти в Астане

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