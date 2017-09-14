Назарбаев пообещал разобраться в ситуации со школьными учебниками

«Я не знаю, о чём идёт речь, давайте разберёмся, – заявил в четверг в ходе пресс-конференции в Акорде президент Нурсултан Назарбаев, отвечая на вопрос о критике учебников за 5 и 7 классы, которая озвучивается родителями. — Должны быть нормальные учебники, которые удовлетворяют спрос для того чтобы нормально воспитывать детей. И родители детей тоже должны быть довольными. В этом направлении будем работать. Я поручу министерству образования растолковать и объяснить в чём проблема», - пообещал глава государства.