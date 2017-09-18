Мир за ночь. 17-18 сентября 2017 года

США может передумать о выходе из Парижского соглашения по климату, Саудовская Аравия предложит ОПЕК новые меры по устранению перепроизводства на мировом рынке нефти, продолжение анонимных звонков о заложенных бомбах в России, в Японии проведут досрочные парламентские выборы, США усилит давление на КНДР и может закрыть посольство на Кубе

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что президент страны Дональд Трамп оставляет варианты своих действий в отношении Парижского договора по климату открытыми, сообщает BBC. Это утверждение прозвучало всего через несколько часов после того, как Белый дом подтвердил, что решение не продлевать участие в этом договоре остается в силе.

Однако Тиллерсон утверждает, что США не выйдут из договора, «если выработают справедливые, с их точки зрения, условия». На вопрос о том, каковы шансы страны остаться в договоре, Тиллерсон ответил: «Думаю, что при необходимых условиях - а президент уже дал понять, что готов к поиску таких условий, - мы могли бы продолжить взаимодействие с другими странами по этому, как мы все понимаем, насущному вопросу».

В июне, объявляя о выходе из Парижского соглашения, Трамп заявил, что делает это в рамках своих «торжественных обязательств по защите Америки», охарактеризовав этот международный договор как ущемляющий экономические интересы США в угоду таким странам, как Китай и Индия.

Впрочем, сторонникам Трампа, многие из которых были категорически против Парижского договора 2015 года, будет нелегко продать даже новую, улучшенную сделку. Его противники же, напротив, утверждают, что выход из договора означает самоустранение американского руководства от решения одной из ключевых глобальных проблем.

Саудовская Аравия предлагает странам ОПЕК заключить соглашение об ограничении экспорта, а не добычи нефти, пишет Коммерсант. Эр-Рияд планирует представить это предложение перед странами картеля на встрече в Вене 22 сентября. Как сообщает The Wall Street Journal, саудовские власти обратили внимание на то, что сокращение добычи не сильно влияет на снижение экспорта нефти. Такое несоответствие снижает эффективность соглашения ОПЕК по ограничению добычи, заключенное странами в ноябре 2016 года. Устранение избытка предложения нефти, по мнению Эр-Рияда, приведет к росту цен на нефть,

По данным издания, заинтересованность Саудовской Аравии в снижении экспорта нефти связана также с планами провести IPO нефтяной госкомпании Saudi Aramco. «Компания будет оценена дороже при более высоких ценах на нефть»,— пояснили участники нефтяного рынка. При этом они полагают, что не все участники ОПЕК согласятся раскрывать информацию о нефтяном секторе и поэтому могут не поддержать эту идею.

За выходные 16 и 17 сентября более 22 тысяч человек эвакуировали в 13 российских городах, в том числе в Москве, после анонимных звонков о минировании, пишет издание Republic. По словам источников агентства РИА Новости, в полицию за выходные поступили сообщения о минировании 73 объектов. После проверки всех зданий угроза взрывов не подтвердилась.

Волна звонков о минировании и массовая эвакуация начались в Омске 10 сентября, впоследствии затронуты оказались более десятка крупных городов России, в том числе Москва и Петербург. За 12–14 сентября по всей стране из-за звонков эвакуировали свыше 150 тысяч человек.

В Москве угрозы о нападении поступили в аэропорт Шереметьево; эвакуация не проводилась. Источник «Интерфакса» отметил, что аноним, сделавший звонок с угрозами, не скрыл свой номер телефона, сейчас ведутся поиски звонившего. 16 сентября эвакуация в Москве прошла на Ярославском вокзале, в кинотеатре «Звездный» на проспекте Вернадского и в ночном клубе на Болотной набережной.

Кто совершает анонимные звонки, неизвестно. По одной из версий, их делали люди, связанные с «Исламским государством». При этом источники «Интерфакса» говорили, что 90% звонков поступило по каналам IP-телефонии с устройств, находящихся на территории Украины. В МЧС, МВД и ФСБ России официально не комментируют ситуацию; как писали«Ведомости», так распорядились в ФСБ, чтобы не нагнетать панику.

Советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что Соединенные Штаты выступают за максимальное усиление давления на КНДР, сообщает Коммерсант. «Мы должны разрабатывать все меры, нацеленные на обеспечение того, чтобы режим в Пхеньяне не угрожал миру»,— заявил он в эфире АВС. Он подчеркнул, что сейчас важно, чтобы «все страны сделали все возможное для усиления давления на Пхеньян».

Ранее Дональд Трамп в Twitter назвал лидера Северной Кореи «Rocket Man» (человек-ракета). 15 сентября Северная Корея произвела новый запуск баллистической ракеты, которая пролетела 3,7 тыс. км над японской территорией и упала в Тихий океан в 2 тыс. км от мыса Эримо на Хоккайдо. Совет Безопасности ООН на экстренных консультациях осудил действия КНДР, и назвал ракетные испытания «очень провокационными».

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Соединенные Штаты изучают вопрос о закрытии посольства на Кубе, пишет Коммерсант. «Это очень серьезный вопрос, поскольку ряд сотрудников подверглись воздействию. Мы вернули домой некоторых из них. Вопрос о закрытии посольства находится на рассмотрении»,— сказал он в интервью CBS.

В конце августа власти США впервые официально подтвердили, что в результате внешнего воздействия, источник которого не установлен, на Кубе пострадали 16 американских дипломатов и членов их семей. Позднее сообщалось о 19 пострадавших. Врачи диагностировали у некоторых работавших на Кубе американских дипломатов «легкое повреждение головного мозга и постоянную утрату слуха». По данным американских СМИ, речь может идти о применении акустического оружия. При этом в Госдепе сообщили, что расследование инцидентов продолжается.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ хочет провести досрочные парламентские выборы, сообщает Коммерсант. Собеседники агентства Reuters уточняют, что в случае одобрения этих планов правящей Либерально-демократической партией Японии, выборы могут пройти не раньше следующего месяца.

Намерение провести досрочные выборы источники объясняют тем, что господин Абэ хочет воспользоваться своим возросшим рейтингом. При этом сейчас у главного конкурента ЛДП Японии — Демократической партии — возникли внутренние проблемы, и упала поддержка среди населения. Собеседники агентства пояснили, что решение о досрочных выборах может быть принято в конце сентября. Предварительной датой выборов называют 22 октября.

В начале августа правительство Японии в полном составе подало в отставку перед перестановками в кабинете министров, которые проводит премьер-министр Синдзо Абэ. В утвержденном премьером новом составе кабинета министров были заменены 19 из 14 министров. Перестановки в японском правительстве были связаны с попытками правящей ЛДП сохранить рейтинг и поддержку среди населения.