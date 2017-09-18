​За август вложения ЕНПФ в гособлигации США выросли почти на 110 млрд тенге

За август размер активов Единого накопительного пенсионного фонда, вложенных в государственные облигации США, вырос на 18% до 698,44 млрд тенге. Вместе с этим из его портфеля выбыли еврооблигации Евразийского банка на 91,75 млрд тенге, сообщает в понедельник Ассоциация финансистов Казахстана.

На начало сентября 2017 года стоимость портфеля пенсионных активов ЕНПФ составила 7,43 трлн тенге. За август его объём увеличился на 2,2%, а с начала года – на 14,9%. Доля государственных ценных бумаг Казахстана в пенсионном портфеле составляет 41,76% или 3,1 трлн тенге. В частности, в облигации минфина инвестировано 2,71 трлн тенге, в ноты Нацбанка – 396,42 млрд тенге.

В облигации банков второго уровня инвестировано 17,04% активов фонда или 1,27 трлн тенге. А с учетом акций и вкладов, всего в банковский сектор инвестировано 1,68 трлн тенге. С начала года сумма вложений в них снизилась на 13,3%. Только за август она сократилась на 4,4% или 76,81 млрд тенге.

Чистый инвестиционный доход портфеля за восемь месяцев составил 398,57 млрд тенге, в то время как доход за аналогичный период 2016 года - 393,26 млрд тенге. Комиссионные вознаграждения фонда за управление средствами в этот период составили 25,72 млрд тенге против 58,56 млрд тенге в прошлом году.

По состоянию на начало сентября 2017 года количество счетов вкладчиков ЕНПФ составило 10,1 млн. человек. За август пенсионные накопления граждан Казахстана выросли на 153,3 млрд тенге до 7,43 трлн тенге. А с начала года на 741,31 млрд тенге или 11,1%. Пенсионные выплаты составили 148,57 млрд тенге с начала текущего года, эта сумма приведена с учетом 17,58 млрд тенге, которые были переведены в страховые компании. За сопоставимый период 2016 года выплаты (с учетом переводов в страховые компании) составили 118,54 млрд тенге.