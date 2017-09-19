Казахстан изменит подходы к возвращению этнических казахов

Министерство труда и социальной защиты пересмотрело подходы к миграции и выдаче разрешений на иностранную рабочую силу. Во вторник в ходе заседания правительства глава ведомства Тамара Дуйсенова представила проект новой миграционной политики на 2017-2021 годы.

«Предлагается применять три вида разрешений на трудоустройство иностранных специалистов. Первое – разрешение до одного года на временную работу для работников низкой квалификации в целях ограничения их притока. Оно распространяется на сезонных иностранных работников и трудовых иммигрантов, работающих у физлиц, с ограничением по возрасту (не младше 18 лет) и с сохранением уплаты сбора», — рассказала Дуйсенова.

Второе разрешение – до трех лет будет выдаваться квалифицированным иностранным работникам, на участие в реализации приоритетных для страны проектов.

«Вместо нынешнего одного года, пролонгированного ежегодно», - пояснила министр.

Третье разрешение будет выдаваться квалифицированным иностранным специалистам на профессиональную деятельность для реализации долгосрочных проектов.

«Это система справок, которая была введена в текущем году. В рамках концепции предлагается расширить срок действия данных справок с трех месяцев до трех лет», - добавила Дуйсенова.

Эти меры будут сопровождаться реализацией общенациональной программы повышения квалификации для замещения в дальнейшем иностранных специалистов национальными кадрами. В частности, глава Минтруда привела пример — с начала года акиматами выдано более 19 тысяч платных разрешений на сумму 6,5 миллиардов тенге.

«Эти средства могут быть использованы на обучение национальных кадров», - считает министр.

Продолжит Казахстан и политику переселения граждан с юга на север, с сохранением субсидий.

«Реализация этих мер должна повысить территориальную мобильность трудовых ресурсов, рациональное расселение граждан в соответствии с потребностями экономики», - подчеркнула Дуйсенова.

Одним из основных направлений концепции является этническая миграция. Ряд проблем, препятствующих возвращению этнических казахов, нашли решение в рамках соответствующего закона, который вступил в силу в прошлом году. Благодаря этому в страну вернулось 16,5 тысяч семей оралманов, что в восемь раз превышает уровень предыдущего года. Теперь же в министерстве предлагают рассмотреть не только вопрос переселения этнических казахов, но также возможность использования их потенциала «с оставлением в местах их проживания». Для этого планируется усилить связь с этническими казахами, проживающими за рубежом. Этим будут заниматься культурные центры и посольства на местах. Также будет вестись целенаправленная работа по привлечению квалифицированных специалистов - этнических казахов, проживающих за рубежом и создана отдельная электронная база данных людей, «достигших определенных результатов».

«Для предоставления этническим казахам временной возможности прибытия на работу, предусмотрен механизм бесплатного предоставления разрешения работодателям в облегченном порядке. Также предлагается создание центров обслуживания по адаптации, интеграции переселенцев в северные регионы, или расширение функционала ЦОНов», - рассказала Дуйсенова.