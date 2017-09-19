«Первый пришел – первый получил» – принцип нового кодекса о недрах

Во вторник в ходе заседания правительства кабинет министров рассмотрел проект кодекса «О недрах и недропользовании». Как сообщил вице-министр по инвестициям и развитию Алик Айдарбаев, новый документ будет работать по принципу «первый пришел – первый получил».

Как подчеркнул вице-министр, в проекте кодекса предусмотрены доступность геологической информации, переход на лицензионный режим осуществления операций по недропользованию и принцип первой заявки, предусматривающий получение права недропользования за несколько дней и обеспечивающий быстрый доступ к недрам; упрощение регулирования с переходом от тотального контроля со стороны государства на экономические механизмы, стимулирующие быструю разведку.

«Для действующих контрактов на недропользование в целях сохранения поступлений в бюджет и стабильность условий недропользования предусмотрены переходные механизмы по сохранению баланса интересов в текущих добычных проектах», - пояснил он.

Проект кодекса также предусматривает усиление требований по экологической и промышленной безопасности, введение современной практики ликвидации последствий недропользования. Для освоения малых россыпных месторождений драгоценных металлов в документе вводится «институт старательства».

«Все это будет способствовать созданию новых рабочих мест, продукции, увеличению налоговых поступлений, развитию отдельных регионов», - считают в ведомстве.

«Проект кодекса предусматривает переход на принцип «первый пришел – первый получил».

В рамках данного принципа вводятся лицензии по твёрдым полезным ископаемым на разведку и добычу, предусматривается очередность рассмотрения заявок, блочная система и программа управления недрами для обеспечения эффективного управления участками недр по всем видам полезных ископаемых», - объяснил вице-министр.

Так, максимальная площадь по лицензии на разведку составит до 200 блоков или 400 квадратных километров, срок разведки составит 6 лет, с возможностью двукратного продления до двух лет для сложных и очень сложных участков.

При этом предлагаются понятные и исчерпывающие обязательства недропользователя по оплате ежегодных прогрессивных арендных платежей и выполнению минимальных требований по расходам на один блок. По добыче предлагается также осуществить переход на австралийскую модель предоставления права недропользования. То есть, срок добычи составит 25 лет для средних, и 45 лет для крупных месторождений.

«Будут закреплены обязательства недропользователей по выполнению фиксированных минимальных расходов, оплате фиксированных арендных платежей, обучению кадров, расходов на НИОКР. При этом объем добычи регулироваться не будет, проект добычи будет подлежать экологической экспертизе и будет утверждаться непосредственно недропользователем. Все это позволит сократить сроки по предоставлению права недропользования в сравнении с ныне действующими в 180 раз», - уверен Айдарбаев.

В то же время вице-министр попросил помочь решить ряд вопросов, которые не поддержали другие госорганы. В их числе распространение положительных моментов, предусмотренных кодексом, на действующие контракты, рассмотрение спорных вопросов в арбитраже.

«По замечаниям министерства юстиции в настоящем проекте предусмотрено арбитражное разбирательство лишь по крупным инвестиционным проектам», - констатировал вице-министр.

Также разработчиком проработан вопрос увеличения уставного капитала без получения разрешения компетентных органов, если состав участников не меняется. Однако данное предложение не поддержано КНБ «в целях обеспечения национальной безопасности».

«Просим вас принять по данным вопросам окончательное решение о целесообразности дальнейшей проработки», - обратился к премьер-министру Бакытжану Сагинтаеву Айдарбаев, отметив, что в целом, новый документ соответствует «наилучшей мировой практике и способствует улучшению инвестиционного климата в сфере недропользования Республики Казахстан».