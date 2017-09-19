Единый цифровой образовательный ресурс создадут в Казахстане на основе материалов ЭКСПО

Министерство образования и науки планирует создать единый цифровой образовательный ресурс по научным материалам прошедшей международной специализированной выставки ЭКСПО-2017. Он будет доступен на всех платформах казахстанских школ, сообщил во вторник в ходе заседания правительства глава ведомства Ерлан Сагадиев.

«В рамках послевыставочного использования материалов ЭКСПО-2017 в образовательном процессе учебных заведений мы предусматриваем создание единого цифрового образовательного ресурса по научным материалам ЭКСПО по всем павильонам, контент которого будет размещен на доступных образовательных платформах в каждой школе. В него будут включены образовательные ресурсы как сельских, так и городских школ Казахстана», - сообщил министр.

Также министерство, по его словам, планирует запустить национальный проект под названием «Экологический футпринт» (ecological footprint) среди школ страны.

«В рамках данного проекта предусматривается проведение олимпиады среди школ по определению влияния на экологию каждой конкретной школы», - пояснил Сагадиев.

Он добавил, что данный проект не является новым, он успешно реализуется в разных странах и направлен на воспитание экологической культуры детей.

Глава ведомства признал, что в целом работа по использованию наследия ЭКСПО еще не завершена.

«Университеты продолжают переговоры, которые приведут к новым проектам в сфере образования и науки. Министерство будет держать эти работы на контроле и регулярно информировать правительство о ходе реализации», - пообещал Сагадиев.