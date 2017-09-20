Казахстан и Норвегия будут осуществлять автомобильные перевозки без посредников

Казахстан и Норвегия будут осуществлять грузовые автомобильные перевозки без посредников. Соответствующий проект закона одобрил в среду в ходе пленарного заседания мажилис.

«Проектом соглашения устанавливаются правовые нормы для осуществления автомобильных перевозок. Согласно данному соглашению двусторонние транзитные перевозки грузов, а также перевозки в третьи страны или же из третьих стран осуществляется на разрешительной основе. Данные условия выгодны для казахстанских перевозчиков, так как в настоящее время грузоперевозчики между двумя странами осуществляется переводчиками третьих стран, например, белорусскими и российскими транспортными компаниями», - рассказал депутатам министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек, представляя проект закона «О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Королевства Норвегия о международных автомобильных перевозках».

По его информации, в 2016 году объем перевозок грузов автотранспортном между Казахстаном и Норвегией увеличился на 53% и составил 1,5 тысячи тонн. Было совершено более 100 рейсов.