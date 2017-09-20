Новый Налоговый кодекс может не вступить в силу с нового года

Ряд норм нового Налогового кодекса, вступление в силу которых правительство запланировало с начала нового года, могут не заработать. Дело в том, что сегодня документ и сопутствующие ему проекты закона поступили в парламент, а комитет по финансам и бюджету мажилиса обещает подготовить заключение по ним только к 18 апреля 2018 года.

«Проект Кодекса РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) внесен в мажилис 19 сентября текущего года постановлением правительства за №577. Проект кодекса разработан в соответствии с планом законопроектных работ правительства на 2017 год. Проект кодекса направлен на осуществление таких задач, как стимулирование вывода бизнеса из тени, расширения налогооблагаемой базы, оптимизации налоговых льгот, реформирование специальных налоговых режимов, улучшение налогового администрирования. Комитет по финансам и бюджету готов рассмотреть проект данного кодекса и подготовить по нему заключение в срок до 18 апреля 2018 года», - сообщила в среду в ходе пленарного заседания председатель данного комитета Гульжана Карагусова.

Такие же сроки в комитете определили и на проекты закона «О введении в действие кодекса РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам налогообложения».

Позже, отвечая на вопросы журналистов о том, что правительство планировало начать работать по ряду новых норм кодекса уже с первого января 2018 года, депутат пояснила: «По регламенту нам очень сложно менять сроки, если мы это делаем позже. У нас там есть определенные бюрократические требования. Поэтому как правило, все комитеты берут более длинный период. А если раньше – это не возбраняется. Начнем работать – посмотрим, как это получится».

Уже завтра, по словам Карагусовой, в парламенте состоится презентация Кодекса и сопутствующих законопроектов, а сроки их принятия парламентом будут зависеть от того, «сколько предложений будет от депутатов», а также «все будет зависеть, мы же опять будем открыто и транспарентно, мы пригласили все ассоциации, а так как это налоговый кодекс, их очень много, будем работать».

«Но в том кодексе, который мы бегло посмотрели за ночь, там есть одно из хороших новшеств, что любые изменения в налоговый кодекс должны идти только через налоговый кодекс. А не так как у нас было – любой закон заходит, каждый вносит свои изменения. И определены сроки, когда можно это делать. Не каждый месяц, как это было», - назвала один из «позитивных» моментов нового документа депутат.

Напомним, ранее представители министерства национальной экономики неоднократно заявляли, что ряд норм нового Налогового кодекса должны заработать уже с нового года. В частности, режим таможенной очистки «постфактум», что позволит участникам ВЭД пользоваться товарами сразу после пересечения границы.