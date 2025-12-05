Правительство проанализирует обращения бизнеса по некоторым нормам нового Налогового кодекса

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил правительству тщательно проанализировать обращения бизнеса по вопросам реализации некоторых норм нового Налогового кодекса.
«Ко мне поступают обращения бизнеса по вопросам реализации некоторых норм нового Налогового кодекса. Суть данных обращений известна, они публикуются и средствами массовой информации. Правительство тщательно проанализирует их и, полагаю, найдет разумный баланс. Собственно говоря, другого варианта нет. Это задача общегосударственного масштаба», - сказал Токаев, выступая на церемонии награждения лауреатов премий «Алтын сапа» и «Парыз» и победителей республиканского конкурса «Лучший товар Казахстана».
Он подчеркнул, что особое внимание надо уделить совершенствованию налогового администрирования, и решение этой задачи он видит с помощью цифровых инструментов – это позволит снять множество вопросов, которые волнуют предпринимателей, убежден Токаев.
«Необходимо также учесть, что в следующем году будут внедрены реестр казахстанских товаропроизводителей и национальный каталог товаров. Нововведения должны содействовать устранению проблем, связанных в том числе с получением некоторыми предприятиями необоснованных преимуществ в конкурсах на государственные закупки», - также отметил глава государства.
Токаев поручил правительству совместно с палатой «Атамекен» до конца года обеспечить внедрение новых норм без ущерба бизнес-сообществу.
Кроме того, он считает, что по-прежнему стоит задача снижения административной нагрузки на бизнес.
«Ранее мною поручалось провести масштабную ревизию и модернизацию законодательства. Для этого на базе агентства по стратегическому планированию и реформам создается Центр регуляторного интеллекта, будет внедрен Реестр обязательных требований», - сообщил президент.
Поэтому, по его словам, необходимо усилить координацию правительства и бизнес-сообщества, особенно их цифровое взаимодействие. Токаев заявил, что предприниматели «должны в полной мере ощутить, что бюрократии становится меньше, она неизбежно, бесповоротно должна уйти в прошлое».
Также он ожидает, что от введенного моратория на создание субъектов квазигосударственного сектора и передачи 473 объектов в конкурентную среду предприниматели получат порядка 3,5 трлн тенге доходов.
Вместе с тем Токаев считает приоритетной задачей формирование удобной цифровой экосистемы поддержки бизнеса. Он поручил завершить работу по интеграции платформы eGovBusiness с Цифровой картой бизнеса.
«Одновременно нужно подключить к данной платформе услуги, предоставляемые местными исполнительными органами. Эти меры позволят предпринимателям получать различные виды услуг через единую платформу. Она также будет предоставлять комплексные консультации по ведению бизнеса с помощью искусственного интеллекта»,- пояснил Токаев, считая, что все это позволит сократить административные барьеры, повысить прозрачность и эффективность мер господдержки.
