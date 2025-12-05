Правительство проанализирует обращения бизнеса по некоторым нормам нового Налогового кодекса

«Ко мне поступают обращения бизнеса по вопросам реализации некоторых норм нового Налогового кодекса. Суть данных обращений известна, они публикуются и средствами массовой информации. Правительство тщательно проанализирует их и, полагаю, найдет разумный баланс. Собственно говоря, другого варианта нет. Это задача общегосударственного масштаба», - сказал Токаев, выступая на церемонии награждения лауреатов премий «Алтын сапа» и «Парыз» и победителей республиканского конкурса «Лучший товар Казахстана».

Он подчеркнул, что особое внимание надо уделить совершенствованию налогового администрирования, и решение этой задачи он видит с помощью цифровых инструментов – это позволит снять множество вопросов, которые волнуют предпринимателей, убежден Токаев.

«Необходимо также учесть, что в следующем году будут внедрены реестр казахстанских товаропроизводителей и национальный каталог товаров. Нововведения должны содействовать устранению проблем, связанных в том числе с получением некоторыми предприятиями необоснованных преимуществ в конкурсах на государственные закупки», - также отметил глава государства.

Токаев поручил правительству совместно с палатой «Атамекен» до конца года обеспечить внедрение новых норм без ущерба бизнес-сообществу.

Кроме того, он считает, что по-прежнему стоит задача снижения административной нагрузки на бизнес.

«Ранее мною поручалось провести масштабную ревизию и модернизацию законодательства. Для этого на базе агентства по стратегическому планированию и реформам создается Центр регуляторного интеллекта, будет внедрен Реестр обязательных требований», - сообщил президент.

Поэтому, по его словам, необходимо усилить координацию правительства и бизнес-сообщества, особенно их цифровое взаимодействие. Токаев заявил, что предприниматели «должны в полной мере ощутить, что бюрократии становится меньше, она неизбежно, бесповоротно должна уйти в прошлое».

Также он ожидает, что от введенного моратория на создание субъектов квазигосударственного сектора и передачи 473 объектов в конкурентную среду предприниматели получат порядка 3,5 трлн тенге доходов.

Вместе с тем Токаев считает приоритетной задачей формирование удобной цифровой экосистемы поддержки бизнеса. Он поручил завершить работу по интеграции платформы eGovBusiness с Цифровой картой бизнеса.

«Одновременно нужно подключить к данной платформе услуги, предоставляемые местными исполнительными органами. Эти меры позволят предпринимателям получать различные виды услуг через единую платформу. Она также будет предоставлять комплексные консультации по ведению бизнеса с помощью искусственного интеллекта»,- пояснил Токаев, считая, что все это позволит сократить административные барьеры, повысить прозрачность и эффективность мер господдержки.