Токаев объявил о новой награде для предпринимателей

Ордена «Мейірім» будут удостаиваться предприниматели за благотворительность и социальную ответственность
Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на церемонии награждения лауреатов премий «Алтын сапа» и «Парыз» и победителей республиканского конкурса «Лучший товар Казахстана» сообщил о решении учредить специальную награду – орден «Мейірім».
