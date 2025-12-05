Ордена «Мейірім» будут удостаиваться предприниматели за благотворительность и социальную ответственность
Токаев объявил о новой награде для предпринимателей
фото пресс-службы президента Казахстана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на церемонии награждения лауреатов премий «Алтын сапа» и «Парыз» и победителей республиканского конкурса «Лучший товар Казахстана» сообщил о решении учредить специальную награду – орден «Мейірім».

«С этого года 29 октября официально объявлен профессиональным праздником – Днем предпринимателей Казахстана. Мною учреждена специальная награда – орден «Мейірім», которого будут удостаиваться предприниматели, проявившие себя на ниве благотворительности и социальной ответственности», - сказал Токаев.

Награждать предпринимателей орденом уже будут в следующем году.

