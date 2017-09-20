Казахстан вручил ответную ноту протеста МИД Кыргызстана

В министерстве иностранных дел (МИД) Казахстана ответили на ноту протеста кыргызской стороны, причиной которой послужила встреча Нурсултана Назарбаева и одного из кандидатов в президенты соседней страны Омурбека Бабанова.

«...Казахстанская сторона выражает крайнее удивление реакцией Министерства иностранных дел Кыргызской Республики на состоявшуюся 19 сентября т.г. в г. Алматы встречу Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева с одним из кандидатов в Президенты Кыргызской Республики.

Встречи Главы государства с видными политическими деятелями и руководителями политических партий различных стран по их просьбе происходят на регулярной основе и в полной мере соответствуют международной практике. При этом подобные мероприятия носят открытый, транспарентный характер и широко освещаются в средствах массовой информации.

Так, 14 августа т.г. в г. Астана Глава государства провел аналогичную двустороннюю встречу с другим кандидатом в Президенты Кыргызской Республики, экс-Премьер-Министром С. Жээнбековым», - говорится в сообщении пресс-службы МИДа Казахстана.

В МИДе также выразили «недоумение недоумение некорректной интерпретацией Министерством иностранных дел Кыргызской Республикивысказываний Главы государства».

В ходе вышеуказанных встреч Президент Республики Казахстан не выступал в пользу поддержкикакого-либо конкретного кандидата в Президенты Кыргызской Республики. Более того, в ходе переговоров с кыргызскими представителями в гг. Астана и Алматы Главой государства была высказана готовность эффективно взаимодействовать с любым избранным Президентом Кыргызской Республики, которому окажет свое доверие братский кыргызский народ.

В этой связи, решительно отвергаем домыслы Кыргызской стороны в отношении вмешательства во внутренние дела и попытки повлиять на выбор народа Кыргызской Республики.

Считаем, что подобная реакция Министерства иностранных дел Кыргызской Республики идет вразрез с духом традиционно братских отношений между двумя народами и Договором о союзнических отношениях между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой, которым Казахстанская сторона остается приверженной...».

Временный Поверенный в делах Республики Казахстан был вызван в министерство иностранных дел Кыргызской Республики в связи с прошедшей 19 сентября встречей Нурсултана Назарбаева с одним из кандидатов в президенты Кыргызстана. Казахстанской стороне была вручена нота протеста.

«Министерство выражает недоумение в связи с прошедшей встречей президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева с одним из кандидатов в президенты Кыргызской Республики и выражением поддержки со стороны главы Казахстана данному кандидату в предстоящих выборах. Несмотря на то, что глава дружественного Казахстана заявил, что он не вмешивается во внутренние дела Кыргызстана, его слова явно отражают предпочтение казахстанской стороны относительно будущего президента Кыргызской Республики. Таким образом, кыргызская сторона расценивает указанные высказывания, а также широкое освещение казахстанской стороной данной встречи как попытку повлиять на выбор народа Кыргызстана и вмешательства во внутренние дела Кыргызской Республики», - говорилось в ноте.