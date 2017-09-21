Экс-руководителя СПК «Атырау» поместили под домашний арест

«13 июня 2017 года департаментом Национального бюро по противодействию коррупции Атырауской области в отношении должностных лиц АО «СПК-Атырау» начато досудебное расследование, которое показало, что должностные лица АО «СПК-Атырау» в нарушение требований п. 19 постановления правительства, заключили договора поставки товара для пополнения стабилизационного фонда с ненадлежащим поставщиком», - рассказали в департаменте Нацбюро.

Из-за неисполнения поставщиком своих договорных обязательств АО «СПК-Атырау» причинен материальный ущерб в крупном размере. Кроме того, расследование выявило факт незаконного заключения договора поставки продуктов питания с поставщиком, который до сих пор не исполнил свои договорные обязательства.

Сейчас следствием инициировано проведение ряда судебно-экспертных исследований, бывший руководитель СПК помещен на два месяца под домашний арест.

АО «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Атырау» образовано на основании решения общего собрания акционеров от 26 апреля 2010 года, путем выделения из состава АО «НК «СПК «Каспий» в соответствии с Посланием президента Республики Казахстан народу Казахстана «Новое десятилетие – Новый экономический подъем – Новые возможности Казахстана» и постановлением Правительства РК от 31 марта 2010 года №266 «О вопросах социально-предпринимательских корпораций».

СПК «Атырау» - коммерческая организация, управляющая переданными ей государственными активами (земельные участки, права недропользования, объекты движимого и недвижимого имущества).

Основная цель СПК «Атырау» — содействие экономическому развитию Атырауской области путем консолидации государственного и частного секторов.

Основным инструментом содействия развитию предпринимательства, как сказано на сайте компании, «является участие Общества в совместных с частным бизнесом проектах по принципу государственно-частного партнерства для активизации предпринимательской деятельности и повышению инвестиционной привлекательности малого и среднего бизнеса региона».