Standard & Poor's впервые с 1999 года понизило рейтинги Китая

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) понизило долгосрочные рейтинги Китая в иностранной и национальной валюте до «A+» с «AA-». Прогноз для рейтингов – «стабильный». Краткосрочные рейтинги КНР в иностранной и национальной валюте понижены до «A-1» с «A-1+». S&P понизило рейтинги Китая впервые с 1999 года, сообщает «Интерфакс».

«Понижение рейтингов отражает наше мнение, что продолжительный период быстрого роста объемов кредитования увеличил экономические и финансовые риски в Китае», - сообщили в S&P.

«Стабильный» прогноз для рейтингов отражает мнение аналитиков S&P, согласно которому Китай сохранит сильные темпы экономического роста в следующие 3-4 года.

«Мы ожидаем, что ежегодные темпы увеличения ВВП на душу населения в КНР останутся выше 4%, даже несмотря на продолжающееся ослабление роста государственных инвестиций», - говорится в сообщении S&P.

Агентство может понизить рейтинги КНР, если увеличится вероятность того, что китайские власти ослабят усилия по сдерживанию растущих финансовых рисков и допустят дальнейший рост объемов кредитования с целью стимулирования экономического роста.

«Мы полагаем, что такая тенденция ослабит гибкость китайской экономики в условиях шоков, а также повысит вероятность снижения темпов роста ВВП», - говорится в сообщении S&P.