Отменен пограничный контроль в поездах на казахско-российской границе

Подписан документ об обмене грамотами о ратификации протокола, упрощающего процедуру транзита пассажиров через казахстанско-российскую границу. Это произошло на встрече чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Российской Федерации Имангали Тасмагамбетов и статс-секретаря - заместителя министра иностранных дел РФ Григория Карасина, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РК в РФ.

Ожидается, что уже с 26 сентября будут запущены пассажирские поезда «Тулпар-Тальго» по маршруту Астана - Уральск и Алматы - Уральск транзитом через российскую станцию Соль-Илецк. Курсирование будет происходить через день.

Тасмагамбетов подчеркнул, что нововведение позволит стимулировать развитие деловых и туристических связей, облегчит контакты между жителями приграничных областей Казахстана и России.

Протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами двух стран об особенностях правового регулирования деятельности предприятий, учреждений и организаций железнодорожного транспорта был подписан в Астане 4 октября 2016 года и впоследствии ратифицирован парламентами и главами двух стран.