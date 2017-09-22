Минэнерго заверяет об отсутствии дефицита бензина в стране

Дефицита бензина в Казахстане нет, заявил в пятницу в ходе пресс-конференции в правительстве вице-министр энергетики Магзум Мирзагалиев. По его словам, просто на некоторых заправочных станциях имеется нехватка, но не более того, однако уже до конца месяца ситуация «должна выправиться».

«По поводу нехватки бензина. Действительно, в ряде регионов у нас нехватка (есть -V) на некоторых автозаправочных станциях. Мы об этом в курсе, но при этом говорить о дефиците нельзя. То есть просто в ряде сетевых АЗС была небольшая нехватка этого бензина. Бензин завозится из Российской Федерации. Мы работу с коллегами из Минэнерго РФ проводим, поэтому мы не ожидаем проблем , связанных с нехваткой бензина», - заявил Мирзагалиев.

В целом, по его заверениям, в регионах бензин есть, и сложившаяся ситуация до конца месяца «уже должна выправиться». Касательно вопроса цены на бензин, то ее «прогнозировать очень сложно, потому что много факторов».

«Мы всегда об этом говорим. Это и цена на нефть, и то, сколько мы будем бензина завозить от наших соседей. Сегодня явно на этот вопрос ответить однозначно не готов», - заключил Мирзагалиев.