Коробку с архивными документами клиентов обнаружили возле отделения банка
QAZKOM проводит служебное расследование по факту найденных на мусорке архивных документов
Фото Тимура Асылханова

В понедельник утром пользователь Facebook Тимур Асылханов выложил на своей странице фотографии и видео выброшенных возле мусорных баков коробок с архивными данными клиентами Казкома. Позже банк пояснил, что случай единичный, а виновные наказаны.

«Сегодня увидел как в отделении Казком банк г.Астана по ул.Куйши Дина 31 уничтожают архивы документов своих клиентов за 2016 год. Коробки с документами просто сложили у мусорных контейнеров, а там договора, копии уд.личности. Я в шоке! Где сохранность личных данных клиентов?! Ведь такие документы должны храниться в архивах банка, либо уничтожаться через шредер», - написал Асылханов.

QAZKOM на своей странице в Facebook написал, что архивные документы оказались рядом с мусорными контейнерами ошибочно.

«…единичный случай, обусловленный человеческим фактором. В банке действуют специальные правила хранения и утилизации таких документов, исключающие доступ к ним посторонних лиц. Сейчас коробка с архивными документами уже возвращена в банк и передана на уничтожение. Проводится служебное расследование. Руководитель отделения уволен, сотрудники, виновные в халатности, понесут ответственность, согласно внутренним нормативам банка и законодательству Казахстана», - написал банк, отметив, что усилит меры по сохранности и защите всех конфиденциальных данных своих контрагентов.

Жанара Каримова
Жанара Каримова

Репортер, фоторепортер интернет-журнала Vласть

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