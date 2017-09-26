Работа WhatsApp в Китае восстановлена после блокировки

«Мессенджер WhatsApp во вторник восстановил работу в Китае после блокировки. «Интерфакс» напоминает, что он был полностью заблокирован в стране в минувшие воскресенье и понедельник. Со вторника пользователям WhatsApp доступна отправка текстовых сообщений, фотографий и аудиофайлов в полном объеме», – пишет издание.

На сегодня в Китае заблокированы большинство популярных во всем мире интернет-сервисов и социальных сетей: поисковая система Google (ранее поисковая система цензурировала ответы на запросы) и другие продукты корпорации Alphabet Inc., социальные сети Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Flickr.

Financial Times, на которую ссылается агентство, связывает временную блокировку с подготовкой к осеннему съезду Коммунистической партии Китая (КПК) и попытками руководства страны консолидировать общество. WhatsApp остается единственным продуктом Facebook, который работает в Китае, однако в последние месяцы в Китае периодически временно пропадал доступ к отдельным его функциям.