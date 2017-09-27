Мир за ночь. 26-27 сентября 2017 года

В Саудовской Аравии женщинам разрешили водить машину, американский Минфин ввел санкции против банков КНДР, а американская таможенная служба возводит в Сан-Диего прототипы стены на границе с Мексикой из бетона и «других материалов». Кроме того, правительство Ирака требует от властей Курдской автономии (большинство жителей которой на референдуме проголосовали за независимость) предоставить доступ к аэропортам и международным переходам, а в Иране завели уголовное дело на Павла Дурова.

В Саудовский Аравии женщинам впервые разрешили водить автомобиль. Соответствующий указ во вторник подписал король Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд, сообщают РИА Новости.

«Указ короля: служба дорожного движения разрешает женщине водить машину в королевстве», — сообщили в МИД страны.

Король Аль Сауд приказал созвать комиссию из представителей МВД, министерств финансов, труда и социального развития для изучения необходимых мер по предоставлению женщинам права на вождение автомобилей.

Саудовская Аравия – одно из самых консервативных государств в мире, там ограничивают права женщин во многих сферах. Но в последнее время многие в королевстве выступали за предоставление женщинам права водить. Один из саудовских имамов заявлял, что женщине нельзя доверить управление автомобилем из-за ее «ограниченных умственных способностей», но после этого власти отстранили его от религиозной деятельности.

Министерство финансов США во вторник ввело санкции против восьми банков КНДР, пишут «Ведомости».

Ограничительные меры также коснутся 26 сотрудников этих финучреждений.

На минувшей неделе президент США Дональд Трамп говорил о том, что Вашингтон планирует ужесточить санкции против Северной Кореи. Он также призвал другие страны вводить собственные ограничительные меры против КНДР.

Отношения между США и КНДР обострились. Недавно глава МИД Северной Кореи Ли Ён Хо назвал слова президента США Дональда Трампа о том, что он готов уничтожить КНДР, если та будет угрожать США, объявлением войны и заявил, что Северная Корея будет рассматривать все варианты ответа. В частности, он заявил о праве КНДР сбивать американские военные самолеты.

В американском городе Сан-Диего, граничащим с Мексикой, начали строить прототипы стены. Как отмечается в сообщении американской Таможенно-пограничной службы, всего планируется построить восемь прототипов. Четыре из них будут возведены из бетона, а остальные — «из других материалов». Все прототипы будут от 548 см до 914 см в высоту, сообщает РБК.

Они спроектированы так, чтобы предотвратить незаконное проникновение в зону постройки, а также «зададут будущие стандарты» для строительства аналогичных сооружений, уверенны в пограничной службе США.

Как заявил исполняющий обязанности главы Таможенно-пограничной службы Рональд Вителло, строительство стены на границе означает приверженность к «обеспечению безопасности границ» США. «Разработка прототипов позволяет нам продолжать использовать все инструменты, необходимые для охраны нашей границы», — сказал он.

Президент США Дональд Трамп обещал построить стену на границе с Мексикой еще во время своей предвыборной кампании. Это было одно из его главных обещаний. Он заявлял, что за ее постройку заплатит сама Мексика. Став президентом, он подтвердил свое намерение построить стену, а также депортировать 3 млн мигрантов, которые нелегально находятся на территории США.

Центральное правительство Ирака требует от курдской автономии передать в течении 72 часов под контроль федеральных властей пограничные переходы и международные аэропорты. Так Багдад отреагировал на результаты референдума о независимости Курдистана, которые президент Иракского Курдистана Масуд Барзани назвал «новым этапом», сообщает Euronews.

Премьер-министр Хайдер Аль-Абади отверг саму идею переговоров о независимости и объявил об усилении мер безопасности:

«Совет министров принял сегодня решение взять под контроль пограничные переходы, как непосредственно на границе, так и в аэропортах, на территории курдского региона и за его пределами. Совет национальной безопасности уже принимал решение об этом, а с сегодняшнего дня оно стало обязательным для исполнения. Это относится ко всем пунктам пропуска через государственную границу. Все международные рейсы в курдский регион и из него приостанавливаются, включая прилеты и вылеты в аэропортах Эрбиля и Сулеймании».

Идею блокады Иракского Курдистана поддержали Иран и Турция. Шиитское ополчение «Силы народной мобилизации» заявило о готовности взять под свой контроль богатую нефтью провинцию Киркук, которая находится вне курдской автономии, но де-факто контролируется курдским ополчением.

За независимость иракского Курдистана проголосовало более 90% жителей автономии.

В Иране против основателя Telegram Павла Дурова возбудили уголовное дело, сообщают «Ведомости» со ссылкой на AFP.

Генпрокурор Тегерана Аббас Джафари Долатабади заявил, что Telegram популярен среди членов террористической группировки «Исламское государство». Приложение якобы используется во время подготовки к преступлениям. Власти Ирана считают, что мессенджер также используется для распространения экстремистских политических взглядов и детской порнографии.

«Сеть Telegram, помимо предоставления услуг террористам... предоставляет услуги по контрабанде наркотиков и торговле людьми», — заявил генпрокурор.