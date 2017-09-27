6 казахстанских банков пострадали от фишинга с начала года – КНБ

С начала 2017 года 6 казахстанских банков пострадали от фишинга – попытки украсть конфиденциальные данные клиентов, только один из пострадавших фининститутов обратился за помощью в Комитет национальной безопасности, сообщает Sputnik Казахстан.

Как сообщил представитель государственной технической службы КНБ Евгений Емельянов, рассылка мошенников шла от имени Национального банка Казахстана с поддельного домена:

«В этом году подверглись фишинговой атаке ряд наших банков. Рассылка была от имени Национального банка. Опять-таки был подделан сам домен… Своевременно отреагировали, домен заблокировали. Нехотя банки обращаются к нам за помощью и информируют. По нашей информации пострадали шесть банков. Официально к нам обратился за помощью один банк. В банках скрывают инциденты в целях поддержания имиджа и так далее», – рассказал Емельянов на круглом столе по вопросам обеспечения информационной безопасности.

Он уточнил, что, сообщая о таких случаях, банки могут помочь спецслужбам выработать рекомендации по реагированию на подобные случаи. Также Емельянов рассказал о случае атаки на нацкомпанию, когда от имени руководителя в бухгалтерию пришел запрос о переводу крупной суммы:

«При этом письмо пришло тому человеку, который уполномочен это делать, именно от руководителя компании, все данные его почты были, но сработала бдительность самого сотрудника. Дело в том, что домен, на который зарегистрирована почта, был зарегистрирован не в зоне Казахстана, а в Колумбии. На это обратил внимание сотрудник нацкомпании, обратился к нам, мы связались с хостингом компании в США, заблокировали этот домен», – сообщил он.

В период с 2011 по 2017 годы государственная техническая служба РК обработала более 79 тысяч компьютерных инцидентов. В последние время в комитет отмечают рост атак.