Мир за ночь. 28-29 сентября 2017 года

Власти Мьянмы заявили о своей непричастности к этническим чисткам в штате Ракхайн и заявили, что это дезинформация, Китай прекращает на своей территории деятельность северокорейских компаний, лидер «Исламского государства» записал обращение к своим соратникам, что опровергает все сообщения о его смерти, США пока не приняли предложение России о координации действий в Сирии на земле, хоррор «Оно» стал самым кассовым фильмом ужаса в истории кинематографа.

Власти Мьянмы не причастны к совершению этнических чисток в штате Ракхайн, а сообщения о них являются дезинформацией, пишет ТАСС со ссылкой на заявление госсоветника по вопросам национальной безопасности страны Тхаунга Туна на заседании Совета Безопасности ООН. Он заверил участников встречи, что мьянманские власти привержены уважению прав человека, и пригласил генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерриша посетить страну, чтобы лично убедиться в этом. Тханг Тун выразил сочувствие всем общинам региона, которых коснулось насилие, в том числе рохинджа: «Все они жертвы насилия и терроризма». Он заявил, что его страна стала жертвой кампании дезинформации. Госсоветник сообщил, что на следующей неделе для дипломатов и журналистов будет организована поездка на север штата Ракхайн. Выступая на заседании Совбеза, постоянный представитель Бангладеш при ООН Масуд бин Момен представил иную картину происходящего в Ракхайне. Он утверждал, что мьянманская армия заминировала участок совместной границы, чтобы помешать рохинджа вернуться из Бангладеш.

Компания Twitter сообщила, что закрыла около 200 аккаунтов в своей социальной сети в связи с расследование так называемого «вмешательства РФ» в выборы в США в 2016 году, сообщает РИА Новости. Как отмечается в заявлении компании, была проведена проверка примерно 450 аккаунтов, которые ранее компания Facebook упомянула в своем исследовании, и выяснилось, что 22 из них связаны с аккаунтами в Twitter. Эти 22 аккаунта была заблокированы за «нарушение наших правил, в основном за нарушение запретов на спам». «Кроме того, через эти аккаунты мы обнаружили еще 179 аккаунтов, имеющих отношение или связанных (с ними), и приняли к ним меры за нарушение наших правил», — говорится в сообщении. По данным компании, ни один из аккаунтов не был зарегистрирован в Twitter как рекламный. Расследование по этому делу продолжается. Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с Россией президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе.

Министерство торговли Китая заявило, что дает северокорейским компаниям 120 дней на то, чтобы прекратить свою деятельность на территории КНР, сообщает Коммерсант. То же касается и совместных китайско-корейских предприятий. Таким образом китайское руководство выполняет условия последней резолюции ООН в отношении КНДР, предусматривающей усиление санкций в связи с непрекращающимися ядерными испытаниями. На днях Китай объявил, что с 1 октября ограничит экспорт нефтепродуктов в КНДР. Кроме того, Китай уже ввел запрет на поставки конденсаторного масла и сжиженного природного газа в КНДР, а с 11 декабря 2017 года будет запрещен ввоз текстильной продукции из Северной Кореи. Китайские власти долгое время воздерживались от санкций в отношении КНДР, однако череда пусков ракет и постоянное нагнетание напряженности в регионе со стороны Пхеньяна, вызвали крайне негативную реакцию Пекина. Тем не менее, как заявил сегодня министр торговли страны Лу Кан, Китай по-прежнему выступает «против любой войны на Корейском полуострове».

Лидер «Исламского государства» Абу Бакр аль-Багдади выступил с заявлением к своим сторонникам, пишут «Ведомости» со ссылкой на Reuters. По данным агентства, часть обращения главаря ИГ посвящена конфликту между США и КНДР. Также он упоминает в своей речи встречу межсирийских переговорщиков «Астана-6» в сентябре и затрагивает тему столкновений членов ИГ с правительственными войсками в Сирии и Ираке. При этом дата его обращения на видеозаписи не указывается. В последний раз аль-Багдади оставлял своим соратникам аудиообращение в ноябре 2016 года. С 2015 года СМИ неоднократно писали об его гибели, однако ни одно из сообщений в итоге не подтверждалось. В июне текущего года Минобороны и МИД России заявляли, что аль-Багдади с большой вероятностью был убит в результате российского авиаудара 28 мая около Ракки в Сирии. Руководитель Пентагона Джеймс Мэттис в июле подчеркнул, что о смерти аль-Багдади можно будет с уверенностью говорить только после получения достоверных свидетельств.

Москва выступила за подписание с Вашингтоном соглашения о координации действий в Сирии не только в небе, но и на земле. Тем не менее американцы пока так и не приняли это предложение, пишут «Известия» со ссылкой на источники. По их словам, несмотря на то, что де-факто такое взаимодействие ведется, оно ничем не регламентировано, а американская сторона не заинтересована в том, чтобы на системной основе делиться информацией с российскими военными. Эксперты отмечают: одна из причин, по которым США не раскрывают свои планы, — сотрудничество американцев с террористами и поддержка ряда вооруженных группировок в стране. Сейчас между Россией и США подписан меморандум о предотвращении инцидентов в сирийском небе. До сих пор острой необходимости в соответствующем документе, касающемся координации действий на земле, не было. Однако операция по деблокированию Дейр-эз-Зора уже обернулась несколькими случаями, когда российские войска из-за отсутствия информации могли нанести удар по самим американцам либо союзным им формированиям.

Хоррор Андреса Мускетти «Оно» вошел в история кинемотографа, став самым кассовым фильмом ужасов, заявила глава маркетингового отдела Warner Brothers Сью Кролл, пишет РИА Новости со ссылкой на Variety. Фильм собрал в прокате уже свыше 500 миллионов долларов. Ранее самым кассовым хоррором считался фильм «Изгоняющий дьявола», который заработал 441 миллион долларов. Кинолента по уже экранизировавшейся книге Стивена Кинга повествует о семи подростках в городке Дерри, где пропадают дети, которых похищает жуткий клоун Пеннивайз.