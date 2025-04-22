Вице-министр спорта Еркинбаев считает неправильным вводить жесткие требования для марафонов

Вице-министр туризма и спорта Ержан Еркинбаев считает неправильным вводить жесткие требования для массовых спортивных мероприятий в Казахстане после трагедии в Алматы, сообщает Kazinform .

«Стоит понимать, что марафон – это не профессиональный спорт, а массовый. Поэтому вводить жесткие ограничения или требования было бы не совсем правильно. Даже самые строгие меры не дают абсолютной гарантии», - сказал Еркинбаев.

По его словам, сегодня министр туризма и спорта обсудит этот вопрос с представителями федераций и профильными специалистами, «чтобы выслушать их предложения и совместно выработать взвешенные решения».

В то же время, сообщил Еркинбаев, этот вопрос уже обсуждался с министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

«С их стороны также прозвучали конкретные предложения. В частности, рекомендуется использование пульсометров или спортивных часов, позволяющих отслеживать нагрузку и бегать в комфортной для себя пульсовой зоне», - сказал вице-министр туризма и спорта.

Однако, подчеркнул он, «независимо от наличия часов или других устройств подобное может случиться». Еркинбаев напомнил, что оба скончавшихся участника полумарафона в Алматы «были опытными бегунами, и для них это был далеко не первый забег».

В воскресенье во время прохождения дистанции Алматинского полумарафона скончались два его участника, одному было 84 года, второму 21 год. Оба не раз участвовали в забегах. По предварительным данным, в обоих случаях причиной смерти стала легочная эмболия, вызвавшая остановку сердца.

После этого министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов сообщил, что ведомство ужесточит требования к проведению массовых спортивных мероприятий, так как «массовый спорт должен быть безопасным и соответствовать высоким стандартам организации».