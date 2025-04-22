Более 70% всех бомбоубежищ в Казахстане находятся в частной собственности

Более 70% защитных сооружений гражданской обороны, которые предназначены для защиты нетранспортабельных больных и организаций, продолжающих работу в военное время, находятся в частной собственности. Это показала проведенная в 2024 году инвентаризация, сообщил в ответе на депутатский запрос министр по ЧС Чингис Аринов.

Ранее депутат мажилиса от фракции партии ОСДП Ажар Сагындыкова интересовалась, была ли сделана в Казахстане инвентаризация в населенных пунктах всех зданий и сооружений, способных снизить поражающие факторы современного вооружения для организации укрытия населения. В своем ответе министр по ЧС Чингис Аринов напомнил, что защитное сооружение гражданской обороны предназначено для защиты от воздействия поражающих или разрушающих факторов современных средств поражения. Они предусмотрены для защиты нетранспортабельных больных, а также медицинского и обслуживающего

персонала объектов здравоохранения и наибольшей рабочей смены организаций, продолжающих работу в военное время. Как подчеркнул министр, для защиты от ЧС природного характера они не используются.

«За последние пять лет вновь создано и приведено в готовность 70 защитных сооружений гражданской обороны. По итогам инвентаризации в 2024 году установлено, что из всего фонда защитных сооружений более 70% находится в частной собственности и около 30% в государственном введении. Бесхозных – 16, на балансе местных исполнительных органов находится 71, на содержание которых в 2024 году выделено 110 млн тенге», - сообщил Аринов.

Кроме того, с 2014 по 2024 год «по причине утраты расчетных защитных свойств ограждающих и несущих строительных конструкций» с учета было снято 171 защитное сооружение.

Министр также подчеркнул, что информация о количестве и состоянии защитных только «для служебного пользования», поэтому вопросы их готовности рассматриваются на заседаниях Совета безопасности.

В целом для защиты населения от поражающих факторов современных средств поражения есть простейшие укрытия, к которым относятся подвалы, цокольные помещения, подземные паркинги, паркинги торговых домов, отдельно стоящие заглубленные сооружения, метрополитены, подземные переходы и так далее, сообщили в МЧС. По данным министерства, в Казахстане таких укрытий – порядка 14,5 тыс., вмещающих около 15 млн человек.

Вместе с тем в случае возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций подготовлено 3 952 пункта приема пострадавшего населения. Они предназначены для сбора, регистрации, временного размещения пострадавшего населения, обеспечения их предметами первой необходимости, оказания медпомощи и эвакуации в безопасные районы.

«По инициативе МЧС в целях информирования населения, а также оперативного

составления наиболее оптимального маршрута к пунктам приема пострадавшего населения проделана работа по их размещению на платформе «2ГИС» и «Яндекс карты» на картах городов областного и республиканского значения», - отметил Аринов.

Больше всего таких пунктов насчитывается в Алматы – 545, в Жамбылской области – 423, в Алматинской области – 417. Меньше всего в Астане и Западно-казахстанской области – 16 и 14 соответственно.