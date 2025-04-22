Журналистка Сандугаш Дуйсенова сообщила о новом уголовном деле против нее

Журналистка Сандугаш Дуйсенова заявила, что против нее возбудили уголовное дело по факту распространения заведомо ложной информации, передает КазТАГ .

«Только что мне сообщили с департамента полиции области Жетысу о том, что в отношении меня возбуждено уголовное дело, и я должна в 17:00 явиться в полицию», - рассказала Дуйсенова.

По ее словам, кто-то считает, что она опубликовала заведомо ложную информацию на своей странице в соцсети.

11 августа 2023 года Сандугаш Дуйсенову задержали в Талдыкоргане по подозрению в публичном распространении сведений о служебной деятельности. При этом в полиции не называли имя человека, в разглашении информации о котором обвиняли Дуйсенову.

Спустя несколько дней прокуратура области Жетысу сообщила о прекращении уголовного дела в отношении Дуйсеновой. Как пояснили в прокуратуре, «органом следствия в предусмотренный законодательством срок расследования достаточных фактических данных, подтверждающих причинение потерпевшему существенного вреда, не добыто».

В 2022 году Сандугаш Дуйсенова в Facebook опубликовала информацию о розыске преступника, который застрелил человека и ранил ребенка. Среди данных также был ИИН мужчины. Журналистку задержали, полностью раздели и сняли на видео, объясняя это «обыском». В самой полиции заявили, что на то у нее была санкция суда. Однако данные действия силовиков вызвали широкий резонанс и в итоге уголовное преследование Дуйсеновой было прекращено.