Суд Актобе приговорил главу жилищно-строительного кооператива к шести годам за хищение денег дольщиков

Суд №2 города Актобе рассмотрел уголовное дело по обвинению Нурлана Каусова, главу жилищно-строительного кооператива «Жилище», в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил его к шести годам лишения свободы.

Как напомнили в пресс-службе суда, Каусов в период 2018-2020 годов путем обмана и злоупотребления доверием дольщиков похитил 421 955 004 тенге.

Уголовное дело поступило в суд с процессуальным соглашением в форме сделки о признании вины. В суде Каусов также признал свою вину.

Прокурор просил признать Каусова виновным в мошенничестве в особо крупном размере и назначить ему пять лет лишения свободы, с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на три года. Но с учетом ранее вынесенного приговора, в июне 2021 года, окончательно назначить шесть лет лишения свободы и на три года запретить занимать руководящие должности в коммерческих организациях.

Суд признал смягчающими обстоятельствами наличие у подсудимого на иждивении малолетних детей и чистосердечное раскаяние и окончательно назначил Каусову шесть лет лишения свободы, с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на три года.

75 человек также подали в суд о взыскании суммы материального ущерба. Вопрос о его размерах передан на рассмотрение судом в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее в прокуратуре региона сообщали, что 75 дольщиков вложили в строительство жилых домов в Актобе более 421 млн тенге, но компания их не построила.