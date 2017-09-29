Летайте в большинство мест на Земле менее чем за 30 минут – Илон Маск

Основатель компании SpaceX Илон Маск представил на Международном астронавтическом конгрессе в Австралии проект новой ракетной системы, основанной, в свою очередь, на проекте последней модели компании – ракете BFR, сообщает Bloomberg. Благодаря BFR, по мнению Маска, можно будет слетать из одной точки планеты в другую за полчаса.

«Летайте в большинство мест на Земле менее чем за 30 минут. Стоимость одного места должна быть примерно такой же, как и полная стоимость полета на самолет. Забыл упомянуть об этом», - написал Маск у себя в Instagram.

Выступая на конгрессе в Австралии Маск сказал, что SpaceX, запустившая в этом году 13 ракет, в следующем планирует совершить 30 запусков для клиентов. Выручка от этих контрактов поможет финансировать развитие BFR.

46-летний Маск, чьи «чистые» активы составляют более 20 миллиардов долларов, сказал, что в прошлом он использовал свои личные средства, чтобы финансировать космические проекты.