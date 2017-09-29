В Алматы в результате ДТП пострадала женщина и трое детей

В Алматы в четверг вечером при столкновении двух машин внедорожник откинуло на женщину с детьми. Управление здравоохранения Алматы прокомментировало состояние пострадавших. Один ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии, остальные госпитализированы с черепно-мозговыми травмами, сообщает в пятницу Sputnik .

По данным агентства, на место ДТП выехали четыре бригады скорой медицинской помощи. За медицинской помощью обратились четыре человека, из них трое детей и один взрослый. Дети были доставлены в центр детской неотложной медицинской помощи. В приемном отделении центра была оказана необходимая помощь с привлечением ведущих специалистов.

«По итогам проведенных обследований один ребенок был госпитализирован в отделение реанимации с сочетанной травмой, перелом затылочной кости слева, ушибами органов грудной и брюшной полости, травматическим шоком 1-2-й степеней. На сегодня состояние пациента остается тяжелым, он находится в отделении реанимации центра», — сообщили в пресс-службе.

Двое детей были госпитализированы в отделение нейрохирургии центра с закрытыми черепно-мозговыми травмами и различными ушибами, состояние оценивается как средней тяжести.

«Пострадавшая женщина с места ДТП была доставлена в больницу скорой неотложной помощи, в приемном покое пациент обследован специалистами и выставлен диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, госпитализирована в отделение нейрохирургии клиники», - пишет агентство.

ДТП попало на камеру видеорегистратора и запись появилась в сети.

В пятницу пресс-служба ДВД Алматы сообщила, что по факту ДТП проводится досудебное расследование.

«Водитель автомашины марки «Тойота Хайландер», 1984 года рождения, следуя по улице Байтурсынова в южном направлении, проигнорировал знаки 2.4. «Уступи дорогу», выехал со второстепенной улицы на главную, и допустил столкновение с автомашиной «БМВ», что двигалась по улице Бекболата на восток. В результате «Тойота» по инерции отлетела на обочину дороги и совершила наезд на женщину, 1983 года рождения, и трех ее малолетних детей, 2009, 2011 и 2014 годов рождения. Бригадами скорой медицинской помощи дети были госпитализированы в 1 ДКБ, а их мама в БСНП. Состояние мальчика, 2011 года рождения, по-прежнему остается тяжелым. Вместе с тем, сообщаем, что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 345 ч.1 Уголовного Кодекса. Производство по делу осуществляет отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий», - заявил заместитель начальника управления дознания ДВД Алматы майор полиции Олжас Шарипов.