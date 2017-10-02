До середины декабря на рейсы выйдут 300 автобусов, надеются в управлении пассажирским транспортом
​До конца года в Алматы завезут 554 новых автобусов
Фото Жанары Каримовой

До конца 2017 года для обслуживания городских маршрутов закупят 554 новых автобуса, 30 из которых приобрел «Алматыэлектротранс», а 254 — частные автопарки. Первая партия из 15 автобусов будет отправлена сегодня, сообщает «Спутник Казахстан».

«300 автобусов купил «Алматыэлектротранс», сегодня первую партию с 15 автобусами отправят, через каждые два дня по 15 автобусов будут отправлять, и до середины декабря 300 автобусов мы надеемся получить и запустить», – сказал руководитель управления автодорог и пассажирского транспорта Максут Исахов.

По его словам, с обновлением автопарка, доля «чистого» общественного транспорта достигнет 70%. В первую очередь, управление обязало заменить автобусы, обслуживающие 65-ый маршрут. В противном случае маршрут будет обслуживаться «Алматыэлектротранс».

Айсулу Тойшибекова
Айсулу Тойшибекова

Репортер интернет-журнала Vласть

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