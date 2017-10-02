Жертвами стрельбы в Лас-Вегасе стали более 50 человек

Департамент полиции Лас-Вегаса сообщил, что по последним данным, количество погибших превысило 50 человек, более 200 человек получили ранения, сообщается в официальном аккаунте департамента в Twitter.

«На данный момент более 50 человек умерли, более 200 человек пострадали», – говорится в сообщении.

Для семей и близких, которые не могут выйти на связь с находившимися неподалеку от места стрельбы родными, открыта горячая линия.

Департамент полиции написал в Twitter о том, что стрелок был один. Как рассказали очевидцы агентству Associated Press, они видели искры, посыпавшиеся с балкона верхних этажей отеля Mandalay Bay, и слышали звуки автоматной очереди. Полиция подтвердила информацию о том, что стрелок находился в здании отеля, уточнив, что огонь был открыт с 32-го этажа здания. Сотрудник спецназа застрелил стрелявшего, им оказался 62-летний Стивен Пэддок. Его мотивы неизвестны.

Стрельба в Лас-Вегасе стала крупнейшей в истории США. До сегодняшнего дня самой масштабной стрельбой было нападение на гей-клуб Pulse в городе Орландо штата Флорида, произошедшее в июне 2016 года. Тогда Омар Матин, завербованный "Исламским государством", убил 49 человек, еще 53 получили ранения.

Фестиваль The Route 91 Harvest проводится последние 4 года на 15 акрах (более 60 кв. км) неподалеку от комплекса Мандалай Бэй.